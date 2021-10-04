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Dünya Güreş Şampiyonası

04.10.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Süleyman Atlı, serbest stil 57 kiloda Belaruslu Tsiutryn ile yaptığı bronz madalya müsabakasını kaybetti - Türkiye, serbest stil müsabakalarını 2 bronz madalyayla tamamladı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Süleyman Atlı, serbest stil 57 kiloda beşinci oldu.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada Süleyman Atlı, üçüncülük müsabakasında Belaruslu Aryan Tsiutryn ile karşılaştı.

Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Tsiutryn bronz madalya kazanırken, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Süleyman Atlı, organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Rio ve Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Süleyman, 2019 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştı.

Türkiye, serbest stil müsabakalarını 2 bronz madalyayla tamamladı. Oslo'da olimpiyat şampiyonu Taha Akgül (125 kilo) ile Fazlı Eryılmaz (74 kilo), bronz madalyanın sahibi olmuştu.

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