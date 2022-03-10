YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Dünya ikincisi milli boksörün hedefi Avrupa'da altın madalya

Dünya ikincisi milli boksörün hedefi Avrupa'da altın madalya

10.03.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Özmen: "Tek hedefimiz takım arkadaşlarımla altın madalya almak"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kariyerinde dünya ikinciliği ile 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör Kerem Özmen, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2021 yılında düzenlenen Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Kerem, 2013 yılından itibaren çeşitli kategorilerde 9 kez Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde Hırvatistan'da 11-24 Mart tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli boksör, birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Kerem Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği gümüş madalyanın önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Başarısından dolayı mutlu olduğunu anlatan Özmen, şöyle devam etti:

"Sekiz yaşımda Trabzon'da boksa başladım, 12 yaşımda Türkiye şampiyonasına katıldım ve mağlup oldum. Pes etmeyip daha çok hırslanıp daha çok çalışıp diğer Türkiye şampiyonalarına hazırlandım. 2013 yılında Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıldan sonra 2019 yılına kadar Türkiye şampiyonu oldum. 2019 yılında ikinci mağlubiyetimi aldım. Pes etmedim daha çok çalıştım ve daha sonra yine Türkiye şampiyonlukları elde ettim. Burada 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Çok iyi bir şekilde hazırlandık. Tek hedefimiz takım arkadaşlarımla altın madalya almak."

Asıl hedefinin 2024 Olimpiyatları olduğunun altını çizen Kerem Özmen, "2024 Olimpiyatları'nda altın madalya alarak ülkeme bu gururu yaşatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldüKar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldü
THY'den sefer iptali açıklaması:THY'den sefer iptali açıklaması:
Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlemDiyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem

Kastamonu Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:59
Öğle
13:00
İkindi
16:15
Akşam
18:52
Yatsı
20:11
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sessizce ilerliyor, müdahale edilmezse kör kalabilirsiniz!

Sessizce ilerliyor, müdahale edilmezse kör kalabilirsiniz!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bilimsel kanıtı var! Kansere, kısırlığa, sedef hastalığına...

Bilimsel kanıtı var! Kansere, kısırlığa, sedef hastalığına...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.