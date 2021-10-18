Dünya ikincisi Sefa Köksal, Kick Boks Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Macaristan'da eylül ayında düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'ndan gümüş madalyayla dönen 19 yaşındaki milli sporcu Sefa Köksal, Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Kırşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sefa Köksal, 6 yaşındayken boks, muaythai ve kick boksa başladı. Muaythai ve kick boksta miniklerde Türkiye şampiyonlukları elde eden Sefa, disiplinli ve azimli çalışmasıyla başarılar kazandı.

Son olarak Macaristan'da geçen ay yapılan Kick Boks Dünya Kupası'nda "Low Kick" kategorisi 63,5 kiloda rakiplerini yenerek finale yükselen Sefa, Ukraynalı rakibine yenilince ikinci sırada kaldı.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren Sefa, yaklaşık 2 ay sonra düzenlenmesi planlanan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda bu kez kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.

- Köksal: "Ülkeme şampiyonluk gururu yaşatmak istiyorum"

Başarılı sporcu Sefa Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muaythai ve kick boks alt yaş kategorilerinde elde ettiği şampiyonluklardan sonra, büyüklerde ringe çıkmaya başladığını söyledi.

Daha önce Antalya'da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük aldığını anlatan Sefa, "En son 13 Haziran'da Şırnak'ta yapılan milli takım seçmelerinde şampiyon olup, Macaristan'daki Kick Boks Dünya Kupası'na çağrıldım. Orada da ülkemi en iyi şekilde temsil ederek ikinci oldum. Rakiplerim bu branşın kafa adamlarıydı, çok iyiydiler. Hocamla yaptığımız teknik analizlerle çok iyi maçlar çıkardım." diye konuştu.

Hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu aktaran ay-yıldızlı sporcu, "İki ay sonra yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ülkeme şampiyonluk gururu yaşatmak ve Kırşehir'i en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Maçlara kültürünü yansıtan müzikle çıktığında kendini daha güçlü hissettiğini aktaran Sefa, "Ringe özellikle Neşet Ertaş türküsüyle çıkıyorum. Bu bana büyük coşku veriyor. Onun türküsünü dinlediğim zaman daha iyi dövüşüyorum. Maçlardan genellikle de galibiyetle ayrılıyorum." açıklamasını yaptı.

Sefa Köksal'ın antrenörü Osman Çevik ise sporcuya sarışın olması ve çevikliği nedeniyle "Sarı fırtına" lakabını taktıklarını anlatarak, "Sefa, çok hızlı ve seri. İstediği zaman bütün maçları çevirebiliyor. O yüzden lakabını 'Sarı fırtına' koyduk. Sporcum çok disiplinli ve azimli. Müsabakalar öncesi her gün en az 1,5 saat koşar. Bunun akabinde ip ve kol çalışması yapar. Her akşam da 2 saat antrenmanımız olur." değerlendirmesinde bulundu.

