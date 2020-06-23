Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Baraner'den "normalleşme süreci" değerlendirmesi:

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Merkezi İsviçre'de bulunan Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliğinin genel sekreteri Hüseyin Baraner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntılar yaşayan dünya turizmi için Türkiye'nin model olabileceğini söyledi.

Baraner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok çabuk dönüşebilen piyasalara ayak uydurabilen dinamik bir turizm sektörüne sahip olduğunu anlattı.

Bunun tüm dünyaya ciddi anlamda vurgulanması gereken önemli bir nokta olduğunu belirten Baraner, "Çünkü bu sektör yapısı diğer ülkelerde maalesef yok. Diğer ülkelerinki yorgun ve yaşlı. Belki bizim gibi bu mesleğe de bu kadar sevdalı değiller. Bakıldığında Türkiye diğer ülkelere göre krizi çok iyi yönetti. Bizi örnek alacaklardır." dedi.

Baraner, Türk turizmcilerin Yunan ya da İspanyol meslektaşlarından daha fazla çalıştığını dile getirdi.

- "Türkiye'nin virüsle mücadelesi yadsınamaz"

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadeledeki başarılarına değinen Baraner, şöyle devam etti:

"Türk turizmi değimiz zaman büyük bir orduyuz aslında. Bana göre Türkiye'de en az 2 milyon hane Türk turizminden ve gastronomisinden karnını doyuruyor. Bu 2 milyon haneyi 4 ile çarptığınız zaman 8-9 milyon insanımız bu işten ekmek yemek yiyor demektir. Çıkın sokağa bakın, her yer restoran ve kafe, her yer otel. Bu sektörde ciddi anlamda ciddi sayılarda insanlar çalışıyor. Bir restoran deyip geçmeyin sakın. Bazılarında 40-50 kişi çalışıyor. Bir otel deyip geçmeyin bazısında 1500 kişi çalışıyor. Olağanüstü istihdam yaratan bir sektör temsilcisi olarak konuşuyorum. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ortada, Türkiye'nin virüsle mücadelesi yadsınamaz. Herkese örnek olmalıyız."