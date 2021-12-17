İSTANBUL (AA) - Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada dünya 8'incisi oldu

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de düzenlenen şampiyonada final yüzen Berkay, 57.34'lük derecesiyle 8. sırada yer aldı.



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