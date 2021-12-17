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Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

17.12.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada 8. oldu

İSTANBUL (AA) - Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada dünya 8'incisi oldu

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de düzenlenen şampiyonada final yüzen Berkay, 57.34'lük derecesiyle 8. sırada yer aldı.

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Abu Dabi Birleşik Arap Emirlikleri

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