Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki caminin imamı gönüllü rehberlik yapıyor

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın Divriği ilçesindeki Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda görevli imam hatip Nail Ayan, camiyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere gönüllük rehberlik yapıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda gönüllü mihmandarlık yapan imam Nail Ayan, "şaheser" olarak nitelendirilen yapıyı ziyarete gelenlere eşlik edip, eserle ilgili detaylı bilgiler veriyor.

Restorasyonu devam eden caminin yanındaki geçici ibadethanede imamlık görevini sürdüren Ayan, tarihi eserde görev yapmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Nail Ayan, AA muhabirine, "Bu görev bana Rabb'imin bir lütfu. Rabb'im bize bu dünya mirası Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda görev yapmayı nasip etti. Bu, benim çocukluk hayalimdi. Caminin hemen yanı başında Divriği İmam Hatip Lisesi'nde okurken vakit namazlarına ve cuma namazına Ulu Cami'ye gelirdik. Güzel sesli bir müezzini vardı ve o beni çok etkilerdi. Onun cuma selalarını, ezanlarını dinledikçe feyz alırdık. O dönemde 'Ya Rabbi bana bu eserde görev yapmayı nasip eyle.' şeklinde dua ettim ve Rabb'im duamı kabul etti." dedi.

Tarihi caminin 2009'dan bu yana hizmetkarı olduğunu dile getiren Ayan, "Müezzinlik ve aynı zamanda caminin imam hatiplik görevini yapıyorum. Bunlarla birlikte ziyaretçilere caminin ve darüşşifanın tanıtımında yardımcı olmaktayım. Caminin gerek motifleri hakkında gerekse tasavvufi bildiklerimi, öğrendiklerimi naklediyorum." diye konuştu.

Ayan, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı tanımak için kitaplardan araştırma yaptığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Divriğili olmam dolayısıyla büyüklerimizden öğrendiğim bilgileri kendi bilgi haneme yazdım. Ziyarete gelen sanat tarihçilerinden, mimarlardan, tasavvufçulardan ve eser hakkında bilgi sahibi olan ziyaretçilerden edindiğim bilgileri bir aşure kıvamında hazırladık ve aşure tadında da gelen ziyaretçilere ikram ediyorum."

- "Eserden uzaklaştığım zaman kendimi yetim hissediyorum"

Divriği'de bir imamın askere gitmesiyle 2005 yılında Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'ndaki serüveninin başladığını belirten Ayan, şunları kaydetti:

"İmam abimiz askere gittikten sonra ben de ilçede bir camide imam hatip olarak göreve başladım. O dönem müftümüz beni görevlendirmeyle Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'na gönderdi. Buradaki hocalarımızla bu göreve başladım. Onların bilgilerinden istifade ederek ben de caminin tanıtımına yardımcı olmaya başladım. 2009 yılında sözleşmeliyi kazandım ve ondan sonra görevlendirmem tekrar Divriği Ulu Camii'ye oldu. 2011 yılında kadrom geldi ve o dönemden bu yana da Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda görev yapıyorum."

Ayan, restorasyonu gerçekleştiren firmanın cami yanına geçici bir ibadethane yaptığını, görevine burada devam ettiğini söyledi.

Vakit namazlarını ve cumayı burada kıldırdığını dile getiren Ayan, "Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası bir aşktır ve bu aşkı içimde yaşıyorum. Eserden uzaklaştığım zaman kendimi yetim hissediyorum. Her zaman da görmek için yanı başında oluyorum." dedi.

