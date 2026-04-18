Dünya Kupası bilet fiyatları dudak uçuklatıyor!

FIFA 2026 Dünya Kupası biletleri Çarşamba günü ilk defa açıktan satışa çıktı.

Final maçı için bilet fiyatları 10.990 dolara kadar yükselerek gişe fiyatlarına göre hesaplandığında bir futbol maçına normal giriş için şimdiye kadarki en pahalı bilet fiyatı olarak kayda geçti.

ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupasına ev sahipliği yapmak için sundukları teklif kitapçığında final maçı biletlerinin en fazla 1.550 dolara mal olacağını söylemişti.

Aralık ayında biletler her ülkenin resmi taraftar kulübü üyelerine satışa çıktığında, en pahalı bilet 8.680 dolar olarak listelenmişti.

2 Nisan'da son, yani genel satış dönemi başladığında fiyatlar tekrar yükseldi.

2022 Katar Dünya Kupası finalinde için en pahalı koltukların biletleri 1.604 dolara satılmıştı.

FIFA fiyatlandırma yapısını hiç açıklamadığı için bu yazki turnuvada biletlerin gerçek maliyetini belirlemek zor.

Ayrıca, geçmiş talebe bağlı olarak her satışta fiyatların değiştiği bir tür dinamik fiyatlandırma sistemi kullanılıyor.