Dünya Kupası diye kaçak yayın açıp oyun izlettiler! Yüzlerce dolar kazanıp kayıplara karıştılar...

Dünya Kupası'nda ilginç bir olay yaşandı. Kaçak yayının bir türlü önüne geçemeyen yetkilileri bu kez çok şaşırtan bir yayın gerçekleşti.
Youtube'da kaçak yayın yapan bir kanal, Almanya-Japonya maçını verdiğini iddia ederek FIFA23'ten bir maç izletti. Dakikalarca farkına varılmayan bu olay sonrasında yüzlerce dolar kazanan kanal sahibi kayıplara karıştı.
İzleyenlerden para da kazanan kanal sahibi, olayın fark edilmesinin ardından Youtube tarafından kalıcı olarak kapatıldı. Kapatılana kadar izleyenlerden yüzlerce dolar para kazanan şahısı arama çalışmaları sürüyor.