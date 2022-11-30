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Dünya Kupası diye kaçak yayın açıp oyun izlettiler! Yüzlerce dolar kazanıp kayıplara karıştılar...

30.11.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için hem ilginç hem de komik bir olay yaşandı. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da büyük bir problem olan korsan yayın skandalı bu kez de Dünya Kupası'nı vurdu. Youtube'dan Almanya-Japonya maçını kaçak izlettiklerini söyleyen Vietnamlılar, binlerce kişiye FIFA 23 oyunu izletti.

Dünya Kupası diye kaçak yayın açıp oyun izlettiler! Yüzlerce dolar kazanıp kayıplara karıştılar...

Dünya Kupası'nda ilginç bir olay yaşandı. Kaçak yayının bir türlü önüne geçemeyen yetkilileri bu kez çok şaşırtan bir yayın gerçekleşti.

DÜNYA KUPASI DİYE OYUN İZLETTİLER

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Youtube'da kaçak yayın yapan bir kanal, Almanya-Japonya maçını verdiğini iddia ederek FIFA23'ten bir maç izletti. Dakikalarca farkına varılmayan bu olay sonrasında yüzlerce dolar kazanan kanal sahibi kayıplara karıştı.

YÜZLERCE DOLAR ALDI

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İzleyenlerden para da kazanan kanal sahibi, olayın fark edilmesinin ardından Youtube tarafından kalıcı olarak kapatıldı. Kapatılana kadar izleyenlerden yüzlerce dolar para kazanan şahısı arama çalışmaları sürüyor.

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