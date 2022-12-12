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Dünya Kupası final maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası takvimi: İşte yarı final ve final maçları...

12.12.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası final maçının ne zaman oynanacağı yarı final karşılaşmalarının yaklaşması nedeniyle merak konusu olurken birçok vatandaş arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Yarı final eşleşmeleri belli oldu. Peki, Dünya kupası final maçı ne zaman? Konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final ve final maçları...

Dünya Kupası final maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası takvimi: İşte yarı final ve final maçları...

2022 Dünya Kupası final maçı tarihi, yarı final karşılaşmalarının yaklaşması sebebiyle sporseverler tarafından araştırılıyor. Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda oynanacak yarı final maçları 13 Aralık Salı günü ve 14 Aralık Çarşamba günü oynanacak. 13 Aralık'ta Arjantin ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak, 14 Aralık'ta ise Frabsa ile Fas karşı karşıya gelecek. Peki, 2022 FIFA Dünya kupası final maçı ne zaman?

01

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası yarı final maçları 13 Aralık Salı günü ve 14 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

İşte Dünya Kupası'nda oynanacak yarı final maçları...

02

ARJANTİN İLE HIRVATİSTAN 2022 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇINDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR!

2022 Dünya Kupası yarı final karşılaşmasının ilki Hırvatistan ile Arjantin arasında oynanacak.

Arjantin Hırvatistan maçı 13 Aralık Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

Maç, Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

03

FRANSA İLE FAS 2022 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇINDA KOZLARINI PAYLAŞACAK!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 skorla mağlup eden Fransa 14 Aralık'ta Al Bayt Stadyumu'nda Fas ile kozlarını paylaşacak.

Fransa - Fas maçı saat 22.00'de başlayacak.

04

2022 DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak.

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