Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta?

2026 FIFA World Cup için geri sayım sürerken, futbolseverlerin merakla beklediği final maçının detayları da belli oldu.

FUTBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK TURNUVALARINDAN BİRİ

48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası, format değişikliğiyle birlikte turnuva tarihinin en kapsamlı organizasyonlarından biri olacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuvada toplam 104 karşılaşma oynanacak.

Bir aydan uzun sürecek futbol şöleni boyunca dünyanın dört bir yanından milyonlarca taraftar tribünlerde ve ekran başında heyecana ortak olacak.

TÜRKİYE TRT EKRANLARINDA

Türkiye'deki futbolseverler, Dünya Kupası heyecanını TRT ekranlarından takip edebilecek. Turnuva boyunca oynanacak tüm karşılaşmaların yanı sıra açılış ve kapanış seremonileri de TRT'nin yayınları aracılığıyla izleyicilerle buluşacak.

Ayrıca maçlar ve özel içerikler, TRT'nin dijital yayın platformu olan tabii üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

GÖZLER 19 TEMMUZ'DA

Futbol dünyasının en prestijli kupasının sahibini bulacağı final karşılaşması, 19 Temmuz 2026'da oynanacak. Dev organizasyonun sonunda dünyanın en büyüğü olacak takım, New York'ta futbol tarihine adını altın harflerle yazdıracak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihine geçecek bir organizasyon olarak Kuzey Amerika'da düzenlenecek. Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika birlikte ev sahipliği yapacak. Böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç ülke, organizasyonu ortaklaşa düzenleyerek futbolun en büyük şölenine kapılarını açmış olacak. Turnuva boyunca karşılaşmalar, üç ülkedeki farklı şehirlerde bulunan stadyumlarda oynanacak.

DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar tek maç eleme sistemiyle yoluna devam edecek.

Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)