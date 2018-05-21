Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Nainggolan, Belçika Milli Takımı'nı bıraktı!

Belçika Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Roberto Martinez, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'ndaki 28 kişilik aday kadrosunu belirledi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Roma'nın önemli parçalarından Radja Nainggolan, kadroya giremedi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bunun üzerine 2009'dan beri forma giydiği milli takımı bıraktığını açıkladı.

Radja Nainggolan konuyla ilgili, "Ne yazık ki milli takım kariyerimin sonuna geldim. Ülkemi temsil edebilmek adına elimden gelen her şeyi yaptım. Kendiniz olabilmek, bazen sıkıntı yaratabiliyor. Şu andan itibaren Belçika'nın en büyük taraftarıyım" açıklamasını yaptı.

İŞTE BELÇİKA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU

2018 Dünya Kupası’nda Panama, Tunus ve İngiltere'nin bulunduğu G grubunda mücadele edecek Belçika'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Matz Sels (Newcastle United)