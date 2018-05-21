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Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Nainggolan, Belçika Milli Takımı'nı bıraktı!

DÜNYA KUPASI - SLİDER HABERLERİ  | 21.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez tarafından Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Radja Nainggolan, milli takımı bıraktığını açıkladı

Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Nainggolan, Belçika Milli Takımı'nı bıraktı!

Belçika Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Roberto Martinez, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'ndaki 28 kişilik aday kadrosunu belirledi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Roma'nın önemli parçalarından Radja Nainggolan, kadroya giremedi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bunun üzerine 2009'dan beri forma giydiği milli takımı bıraktığını açıkladı.

Radja Nainggolan konuyla ilgili, "Ne yazık ki milli takım kariyerimin sonuna geldim. Ülkemi temsil edebilmek adına elimden gelen her şeyi yaptım. Kendiniz olabilmek, bazen sıkıntı yaratabiliyor. Şu andan itibaren Belçika'nın en büyük taraftarıyım" açıklamasını yaptı.

İŞTE BELÇİKA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU
2018 Dünya Kupası’nda Panama, Tunus ve İngiltere'nin bulunduğu G grubunda mücadele edecek Belçika'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Matz Sels (Newcastle United)

Savunma: Toby Alderweireld (Tottenham), Christian Kabasele (Watford), Jordan Lukaku (Lazio), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham), Laurent Ciman (Los Angeles), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City)

Orta saha: Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Tianjin Taida), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Nacer Chadli (West Bromwich), Leander Dendoncker (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Youri Tielemans (Monaco)

Forvet: Moussa Dembele (Celtic), Michy Batshuayi (Chelsea), Christian Benteke (Crystal Palace), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli)

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Anahtar Kelimeler:
Radja Nainggolan Belçilka Milli Takımı 2018 dünya kupası

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