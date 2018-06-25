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Dünya Kupası kampında cinayet şoku

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 25.06.2018 17:16 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'nda cinayet şoku! Rus milli takımının konakladığı kampta çalışan bir garson, aşçıyı bıçaklayarak öldürdü.

Dünya Kupası kampında cinayet şoku

FIFA 2018 Dünya Kupası'nda liderliğini sürdüren takımlardan biri olan Rusya Milli Futbol Takımının kampında cinayet işlendi.

Dünya Kupası maçlarına Novogorsk Olimpiyat Kampında çalışan 28 yaşındaki Ukraynalı garson, 55 yaşındaki bir aşçıyı bıçakladı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden aşçının Rus Milli Futbol Takımı çalışanlarına yemek hazırladığı öğrenildi.

Yetkiler tarafından verilen bilgilere göre cinayeti işleyen garson, olayın hemen ardından gözaltına alındı. Yapılan cinayetle ilgili soruşturma emniyet güçleri olayın detaylarını araştırıyor.

Bugün, Rusya Milli Takımı Uruguay'la Rusya'nın Samara şehrinde maç yapacak. (Hürriyet)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya FIFA 2018 Dünya Kupası

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