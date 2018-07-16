Kupa seremonisine damga vuran bir diğer isim ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. İşte törende yaşananlar...
Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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2018 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa şampiyon oldu.
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Luzhniki Stadyumu'nda oynanan müsabakada Fransa'ya şampiyonluğu getiren golleri 18'inci dakikada Mandzukic (KK), 38'inci dakikada penaltıdan Griezmann, 59'uncu dakikada Pogba ve 65'inci dakikada Mbappe kaydetti.
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Hırvatistan'ın golleri ise 27'nci dakikada Perisic ve 69'uncu dakikada Mandzukic'ten geldi.
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Bu zaferle birlikte Fransa, ülke futbol tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı ve 20 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdi.
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Kupa törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'in dostça görüntüleri objektiflere böyle yansıdı.
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Yoğun yağan yağmurdan ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şemsiye ile ıslanmaktan böyle kurtuldu.
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İşte Dünya Kupası finalinin kupa seremonisine yansıyan görüntüler...
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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