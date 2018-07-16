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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 16.07.2018 08:13 | Son Güncelleme

Fransa'nın şampiyonluğu ile noktalanan Dünya Kupası'nın sonuna siyasi isimler damga vurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hırvatistan Başbakanı Kolinda Grabar-Kitarovic'in kupa törenindeki görüntüsü tüm dünyanın dikkatini çekti.

Kupa seremonisine damga vuran bir diğer isim ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. İşte törende yaşananlar...

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

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2018 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa şampiyon oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa şampiyon oldu.
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Luzhniki Stadyumu'nda oynanan müsabakada Fransa'ya şampiyonluğu getiren golleri 18'inci dakikada Mandzukic (KK), 38'inci dakikada penaltıdan Griezmann, 59'uncu dakikada Pogba ve 65'inci dakikada Mbappe kaydetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Luzhniki Stadyumu'nda oynanan müsabakada Fransa'ya şampiyonluğu getiren golleri 18'inci dakikada Mandzukic (KK), 38'inci dakikada penaltıdan Griezmann, 59'uncu dakikada Pogba ve 65'inci dakikada Mbappe kaydetti.
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Hırvatistan'ın golleri ise 27'nci dakikada Perisic ve 69'uncu dakikada Mandzukic'ten geldi.

Hırvatistan'ın golleri ise 27'nci dakikada Perisic ve 69'uncu dakikada Mandzukic'ten geldi.
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Bu zaferle birlikte Fransa, ülke futbol tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı ve 20 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdi.

Bu zaferle birlikte Fransa, ülke futbol tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı ve 20 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdi.
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Kupa törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.

Kupa törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'in dostça görüntüleri objektiflere böyle yansıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'in dostça görüntüleri objektiflere böyle yansıdı.
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Yoğun yağan yağmurdan ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şemsiye ile ıslanmaktan böyle kurtuldu.

Yoğun yağan yağmurdan ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şemsiye ile ıslanmaktan böyle kurtuldu.
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İşte Dünya Kupası finalinin kupa seremonisine yansıyan görüntüler...

İşte Dünya Kupası finalinin kupa seremonisine yansıyan görüntüler...
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!

Dünya Kupası kupa seremonisine Macron ve Kitarovic damga vurdu!
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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Fransa Hırvatistan Emmanuel Macron Kolinda Grabar-Kitarovic vladimir putin

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