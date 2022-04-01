Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? 2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi nasıl izlenir?

2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi nasıl izlenir? 2022 yılında Katar'da düzenlenecek, toplam 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası heyecanı için geri sayıma geçildi. A Milli Futbol Takımımızın katılım hakkı kazanamadığı 2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi ise merakla beklenmeye başlandı.
Merakla beklenen çekiliş 1 Nisan Cuma akşamı saat 19:00'da başlayacak. Dünya Kupası kura çekilişini TRT Spor kanalından şifresiz naklen izleyebileceksiniz.
Dünya Kupası'na katılım hakı kazanan toplam 32 takımın hangi torbalarda yer alacağı açıklandı:
torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz
torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan
torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus
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