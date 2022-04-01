SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? 2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi nasıl izlenir?

Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? 2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi nasıl izlenir?

01.04.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? 2022 Katar Dünya Kupası'nda grup eşleşmeleri belli oluyor. Futbolun zirvesi olarak kabul edilen Dünya Kupası heyecanına sayılı süre kala, kupaya katılan takımlar belli oldu. Toplam 4 torbada 32 ülkenin yer alacağı kura çekiminin ardından gruplar belirlenecek. Peki; 2022 Dünya Kupası kura çekimi nasıl izlenir?

Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? 2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi nasıl izlenir?

2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi nasıl izlenir? 2022 yılında Katar'da düzenlenecek, toplam 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası heyecanı için geri sayıma geçildi. A Milli Futbol Takımımızın katılım hakkı kazanamadığı 2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi ise merakla beklenmeye başlandı.

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen çekiliş 1 Nisan Cuma akşamı saat 19:00'da başlayacak. Dünya Kupası kura çekilişini TRT Spor kanalından şifresiz naklen izleyebileceksiniz.

DÜNYA KUPASINA KATILACAK TAKIMLAR!

Dünya Kupası'na katılım hakı kazanan toplam 32 takımın hangi torbalarda yer alacağı açıklandı:

  1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

  2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

  3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

  4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray Başkanlığı için yeni bir aday daha!Galatasaray Başkanlığı için yeni bir aday daha!
Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!
Salladık ama yıkamadık! Türkiye, İtalya'ya 3-2 mağlup olduSalladık ama yıkamadık! Türkiye, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Ünlü popçudan hayranına tecavüz iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"

Ünlü popçudan hayranına tecavüz iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"

Kerem Aktürkoğlu ret yedi! Hayalleri resmen suya düştü...

Kerem Aktürkoğlu ret yedi! Hayalleri resmen suya düştü...

Lig maçlarının kanalı belli oluyor! Şifresiz olacak mı?

Lig maçlarının kanalı belli oluyor! Şifresiz olacak mı?

Galatasaray'da seçim öncesi ortalık yangın yeri!

Galatasaray'da seçim öncesi ortalık yangın yeri!

Ronaldinho'nun son hali sevenlerini üzdü!

Ronaldinho'nun son hali sevenlerini üzdü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.