Dünya Kupası'na damga vuran Enner Valencia, Fenerbahçe'nin sözünü dinlemedi!

Fenerbahçe'de sözleşmesi 2023 yılında bitecek Enner Valencia attığı gollerle gündeme gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de gol krallığında bulunan ve attığı gollerle takımını sırtlayan Ekvadorlu yıldız, Dünya Kupası'nda da ülkesini sırtlıyor.

3 GOLÜN HEPSİNİ VALENCIA ATTI

Turnuvada 2 maça çıkan ve 3 gol kaydeden Ekvador'da atılan 3 golü de Valencia attı. Oynadıkları ilk maç olan Katar karşılaşmasında sakatlanan yıldız oyuncunun durumunun kritik olmasına rağmen kendisini riske ederek Hollanda maçına çıktığı iddia edildi.

FENERBAHÇE OYNAMASIN DEDİ

Fenerbahçe doktorları, Süper Lig'i de düşünerek Valencia'nın Hollanda maçında oynamasını uygun görmedi fakat Valencia bunu dinlemedi. Ülkesi için Hollanda maçına da çıkan golcü oyuncu, bu karşılaşmada sakatlanarak oyun dışına alınmıştı. Valencia'nın son durumunun ne olduğu henüz bilinmiyor.

