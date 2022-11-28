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Dünya Kupası'na damga vuran Enner Valencia, Fenerbahçe'nin sözünü dinlemedi!

28.11.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'na attığı gollerle damga vuran Enner Valencia, oynadıkları ilk maçta sakatlık geçirmiş ve sevenlerini korkutmuştu. Bu olayın ardından sağlık raporlarına ulaşan sarı-lacivertliler, bir sonraki maçta Valencia'nın oynamaması gerektiğini söylediği iddia edildi. Valencia'nın ise Fenerbahçeli yetkilileri dinlemeyip ülkesi adına sahaya çıktığı ve kendini riske attığı aktarıldı.

Dünya Kupası'na damga vuran Enner Valencia, Fenerbahçe'nin sözünü dinlemedi!
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
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Fenerbahçe'de sözleşmesi 2023 yılında bitecek Enner Valencia attığı gollerle gündeme gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de gol krallığında bulunan ve attığı gollerle takımını sırtlayan Ekvadorlu yıldız, Dünya Kupası'nda da ülkesini sırtlıyor.

3 GOLÜN HEPSİNİ VALENCIA ATTI

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Turnuvada 2 maça çıkan ve 3 gol kaydeden Ekvador'da atılan 3 golü de Valencia attı. Oynadıkları ilk maç olan Katar karşılaşmasında sakatlanan yıldız oyuncunun durumunun kritik olmasına rağmen kendisini riske ederek Hollanda maçına çıktığı iddia edildi.

FENERBAHÇE OYNAMASIN DEDİ

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Fenerbahçe doktorları, Süper Lig'i de düşünerek Valencia'nın Hollanda maçında oynamasını uygun görmedi fakat Valencia bunu dinlemedi. Ülkesi için Hollanda maçına da çıkan golcü oyuncu, bu karşılaşmada sakatlanarak oyun dışına alınmıştı. Valencia'nın son durumunun ne olduğu henüz bilinmiyor.

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Ekvador Enner Valencia dünya kupası fenerbahçe süper li maçın

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