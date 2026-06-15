Dünya Kupası'na iyi başlamıştı! Singo'nun talipleri artıyor: Newcastle United sıraya girdi

Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen Wilfried Singo yaşadığı sakatlıklara rağmen sezonun sonlarına doğru eski performansını göstermeyi başarmıştı.

DÜNYA KUPASI'NA İYİ BAŞLADI

Fildişi Sahilleri ile Dünya Kupası'nda boy gösteren yıldız oyuncu çıktığı ilk maçta maçın oyuncusu seçilmişti. Defansta gösterdiği performans ve galibiyeti getiren golde yaptığı asistle dikkatleri üzerine çeken Singo'nun talipleri de artmaya başladı.

NEWCASTLE UNİTED SIRAYA GİRDİ

Avrupa'dan birçok takımın takip ettiği Singo için son olarak İngiltere'den bir talip çıktı. Football Insider'da yer alan habere göre Newcastle United Galatasaray'ın yıldızı oyuncusunu yakından takip ediyor.

İTALYA VE ALMANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Newcastle'ın yanı sıra Napoli ve Borussia Dortmun da Singo'nun Dünya Kupası performansını yakından takip ediyor.

55 MİLYON EUROLUK ÇIKIŞ MADDESİ VAR

Galatasaray'ın Singo ile yaptığı sözleşmeden bu sene geçerli 55 milyon euro çıkış maddesi bulunuyor.