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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Gornik Zabrze maçı öncesi transfer açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Mason Greenwood, Nathan Ake ve Marco Asensio'nun son durumunu açıkladı. Kartal, taraftarlarına da ilk resmi maç öncesi galibiyet sözü verdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Gornik Zabrze maçı öncesi transfer açıklaması!
Burak Kavuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk edecek Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam, yeni transferlerden Mason Greenwood ile Nathan Ake'nin maç kadrosunda yer alacağını duyurdu.

ASENSIO İÇİN ERKEN

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Gornik Zabrze maçı öncesi transfer açıklaması! 1

Oyuncuların son durumuyla ilgili bilgi veren Kartal, "Mason Greenwood ve Nathan Ake yarın kadroda olacak. Oynayıp oynamayacaklarına maç sabahı karar vereceğiz. Greenwood tam hazır değil, Ake'nin oynama ihtimali daha yüksek. Marco Asensio ise henüz hazır değil, ilk 11'de olmayacak." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIM NE İSTEDİĞİMİ BİLİYOR"

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Gornik Zabrze maçı öncesi transfer açıklaması! 2

Takımın oyun anlayışına kısa sürede adapte olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımız ne istediğimi çok iyi biliyor. Söylediklerim keskin ve net. Bu oyuna alışıklar ve istediklerimi sahaya yansıtabilecek durumdalar. Yeni gelen futbolcular da oldukça mutlu ve sistemi benimsediklerini söylediler." dedi.

HEDEF GÜZEL FUTBOL VE GALİBİYET

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Gornik Zabrze maçı öncesi transfer açıklaması! 3

Rakiplerini detaylı şekilde analiz ettiklerini vurgulayan Kartal, "Rakibimizi izledik ve gereken çalışmaları yaptık. Ne yapmak istediklerini tahmin edebiliyoruz. Spartak Trnava maçında teknik direktörleriyle karşı karşıya gelmiştik. Çok hırslılar ve bu maça özel hazırlandıklarını söylediler. Taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz. İlk resmi maçımızda hem camiamızı hem de ülke futbolunu mutlu edecek bir sonuç elde etmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Gornik Zabrze maçı öncesi transfer açıklaması! 4

İsmail Kartal, "Kadromuz başlangıç için yeterli. Nene sakat, Asensio ve Brown yeni yeni toparlıyor. Vedat Muriqi sakatlandı. Yiğit Efe'nin sakatlığı tekrarladı. Önlemleri alıyoruz. Sakat oyuncularımız da birkaç haftaya takımla çalışacak.

Kadromuz yeterli. Belki duruma göre 1-2 transfer yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olmak kaydıyla... 10+4 kuralı var. Sıkıntılıyız bu konudan ama bütün kulüplerin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum." diyerek transfer konusuna da açıklık getirdi.

"AVRUPA'DA BAŞARISIZ DEĞİLİM"

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Gornik Zabrze maçı öncesi transfer açıklaması! 5

İsmail Kartal, Avrupa kupalarındaki performansıyla ilgili eleştirilere yanıt vererek, "Biz, Olympiakos maçını burada 1-0 kazandık, penaltılarda elendik. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum başarısızlığı. O sezon baksınlar bakalım, başka takımlar nerelerde elenmiş. En çok ülke puanını kazandıran bizdik Fenerbahçe olarak, ben orada bir başarısızlık görmüyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN YERİ ÇEYREK FİNAL VE ÜZERİ"

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Gornik Zabrze maçı öncesi transfer açıklaması! 6

Şampiyonlar Ligi hedeflerine de değinen deneyimli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bunu uzun yıllar sonra başarmak istiyoruz. Böylece kulübün kasasına önemli bir gelir girecek, camia mutlu olacak. Fenerbahçe'nin çeyrek finali, yarı finali hedeflemesi gerekiyor. Yapılan bu transferlerin karşılığını sahada vermemiz lazım." dedi.

"TARAFTARA ŞAMPİYONLUK BORCUM VAR"

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Gornik Zabrze maçı öncesi transfer açıklaması! 7

Sarı-lacivertli taraftarlara kendisini borçlu hissettiğini söyleyen Kartal, "Fenerbahçe taraftarlarına kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü onlara sadece Süper Kupa kazandırabildim, lig şampiyonluğu yaşayamadık. Bu sezon şampiyon olarak ve kupalar kazanarak onları mutlu etmek istiyorum." sözleriyle sezon hedefini net şekilde ortaya koydu.

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