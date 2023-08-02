Dünya Kupası'nda Brezilya'ya şok, Jamaika son 16'da

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası F Grubu'nda oynanan iki maçla devam etti. F Grubu'nda turnuvanın sürprizlerinden biri yaşandı. Melbourne Rectangular Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Jamaika ile Brezilya 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla 4 puanla 3'üncü sırada kalan Brezilya, Dünya Kupası'na grup aşamalarına veda etti.

FRANSA LİDER ÇIKTI

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Panama ile Fransa karşı karşıya geldi. Rakibini 6-3'lük skorla mağlup eden Fransa grubu 7 puanla ilk sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı. Sydney Futbol Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Maelle Lakrar, 28, 37'nci dakika penaltı ve 52'nci dakikada penaltıdan Kadidiatou Diani, 45+5'inci dakikada Lea Le Garrec ve 90+10'uncu dakikada Vicki Becho kaydetti. Panama'nın maçtaki golleri ise 2'nci dakikada Marta Cox, 64'üncü dakikada Yomiro Pinzon ve 87'nci dakikada Lineth Cedeno'dan geldi. Bu sonuçlarla gurubu ilk iki sırada bitiren Fransa ve Jamaika son 16 turuna yükseldi.

