Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası MAÇ PROGRAMI!

Dünya Kupası üçüncü hafta maçları tüm hızıyla devam ederken Katar’da düzenlenen turnuvada günün maçları ise belli oldu. A ve B Gruplarını ilgilendiren karşılaşmalara yoğun ilgisi gösteriliyor. 2022 Dünya Kupası maç programı izleyiciler tarafından ise merak ediliyor. İşte 29 Kasım 2022 Dünya Kupası maç programı ve saatleri...

DÜNYA KUPASI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası kapsamında günde 4 maç oynanıyor. Bugün oynanacak müsabakalar ise A ve B Gruplarını ilgilendiriyor. Bugünün maç programı ise şöyle açıklandı;

29 KASIM 2022 DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

18.00: (A Grubu) Ekvador-Senegal / TRT 1

18.00: (A Grubu) Hollanda-Katar / TRT Spor

22.00: (B Grubu) Galler-İngiltere / TRT 1

22.00: (B Grubu) İran-ABD / TRT Spor

DÜNYA KUPASI HANGİ TAKIMLAR ELENDİ?

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası müsabakalarında gruptan çıkan ve turnuvaya veda eden takımlar da belli olmaya başladı. Gruptan çıkmayı garantileyen ilk takım güçlü ekip Fransa oldu. Turnuvadan elenen takımlar ise Kanada ve ev sahibi Katar oldu. 2022 Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor.

