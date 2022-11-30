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Dünya Kupası'nda dalga konusu oldu! Enner Valencia'ya eleştiri yağıyor...

30.11.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası'nda Ekvador ile Senegal karşı karşıya geldi. Senegal'in 2-1 kazandığı mücadelede Ekvador turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Valencia'nın yaptığı hareket dünya basınında gündeme oturdu. Takımı 1-0 geride olmasına rağmen hakemi aldatmak için bir harekette bulunan yıldız oyuncu, otoriteler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Dünya Kupası'nda dalga konusu oldu! Enner Valencia'ya eleştiri yağıyor...
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
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Ekvador'un tek golcüsü Valencia'yı da eleştirdiler... Senegal maçında yaptığı olay nedeniyle dünya basınında dalga konusu olan Valencia'ya sert sözler söylendi. Hakemi aldatmaya yönelik hareketini ağır bulan otoriteler, Valencia'nın takımına bile saygısızlık yaptığını düşünüyor.

EKVADOR GERİDEYKEN...

1_grab

Karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru gelinirken Ekvador'un baskıyı arttırdığı dakikalarda hakemi aldatmak için Valencia'nın yaptığı hareket dalga konusu oldu. Takımının tempoyu yükselttiği anlarda yerde yatan Valencia'ya büyük eleştiri var.

"ACINASI, YAZIKLAR OLSUN"

Ekvadorlu taraftarlar tarafından da eleştirilen Valencia, takımının golü bulabileceği dakikalarda yerde yatarak oyunu soğutmasına büyük tepki gösteriliyor. Dünya basınında da gündem olan o hareket otoriteler tarafından eleştirildi.

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