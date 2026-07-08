Dünya Kupası'nda dev maç! İşte çeyrek final eşleşmeleri

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği dev organizasyonda son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte son sekize kalan ülkeler kesinleşti.

Böylece yarı final bileti için mücadele edecek eşleşmeler de belli oldu.

ÇEYREK FİNAL TABLOSU NETLEŞTİ

Turnuvada çeyrek finale yükselmeyi başaran sekiz takım, birbirinden zorlu eşleşmelerde kozlarını paylaşacak. Futbolseverleri bekleyen çeyrek final mücadeleleri şu şekilde oluştu:

-Fransa - Fas

-İspanya - Belçika

-Norveç - İngiltere

-Arjantin - İsviçre

Takımlar, yarı finale yükselebilmek için tek maç üzerinden kritik mücadelelere çıkacak.

PERDEYİ FRANSA İLE FAS AÇACAK

Çeyrek final etabının açılış karşılaşmasında Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Mücadele 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

MAÇLAR EV SAHİBİ ÜLKELERDE OYNANACAK

Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmaları, organizasyona ev sahipliği yapan ABD, Meksika ve Kanada'daki farklı statlarda oynanacak. Bu turu geçen ekipler ise yarı finalde şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek.