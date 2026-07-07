Demet Akalın konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kıbrıs'ta sahne aldığı konser öncesinde sağlığı ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dönemdeki yoğun çalışma temposundan yorulduğunu dile getiren Akalın, kendisini esprili bir ifadeyle "tükenmişlik sendromuna" yakalandığını da ifade etti.

'GERÇEKTEN ÇOK YORULDUM'

Akalın, ''Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir iş kabul etmiyorum. Yorgunluğun başka bir seviyesindeyim. Bu şımarıklık da değil gerçekten çok yoruldum. İnsan üstü konser aldım.'' diye konuştu.

Sunuculuğunu yaptığı programın tamamlanmasına 6 bölüm kaldığını açıklayan Akalın, mevcut yoğunluğun kendisine uygun olmadığını dile getirdi.