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Demet Akalın konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı

Yoğun konser ve televizyon programı temposuyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın şimdilerde zor günler yaşadığını açıkladı. Ünlü isim artık yeni konser tekliflerini kabul etmediğini dile getirdi.

Demet Akalın konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kıbrıs'ta sahne aldığı konser öncesinde sağlığı ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dönemdeki yoğun çalışma temposundan yorulduğunu dile getiren Akalın, kendisini esprili bir ifadeyle "tükenmişlik sendromuna" yakalandığını da ifade etti.

Demet Akalın konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı 1

'GERÇEKTEN ÇOK YORULDUM'
Akalın, ''Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir iş kabul etmiyorum. Yorgunluğun başka bir seviyesindeyim. Bu şımarıklık da değil gerçekten çok yoruldum. İnsan üstü konser aldım.'' diye konuştu.

Demet Akalın konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı 2

Sunuculuğunu yaptığı programın tamamlanmasına 6 bölüm kaldığını açıklayan Akalın, mevcut yoğunluğun kendisine uygun olmadığını dile getirdi.

Demet Akalın konser tekliflerini tek tek reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı 3

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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