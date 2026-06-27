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Dünya Kupası'nda final gibi eşleşme! İşte son 32'ye yükselenler...

2026 Dünya Kupası’nda grup aşaması sona yaklaşırken son 32 turuna yükselen takım sayısı 28’e çıktı. ABD, Brezilya, Fransa ve Arjantin gibi devlerin yer aldığı turnuvada ilk eşleşmeler de netleşti. Kalan maçlar ise tabloyu tamamlayacak. İşte detaylar...

Dünya Kupası'nda final gibi eşleşme! İşte son 32'ye yükselenler...
Cevdet Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlanmaya yaklaşırken son 32 turuna yükselmeyi garantileyen takımların sayısı 28'e çıktı. Futbolun dev organizasyonunda eleme aşamasına adını yazdıran ülkeler netleşmeye başlarken, ilk eşleşmeler de belli oldu.

SON 32 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR NETLEŞİYOR

Dünya Kupası nda final gibi eşleşme! İşte son 32 ye yükselenler... 1

Turnuvada şimdiye kadar ABD, Meksika, Almanya, Arjantin, Norveç, Fransa, Kolombiya, Kanada, İsviçre, Brezilya, Fas, Güney Afrika, Bosna Hersek, Ekvador, Fildişi Sahili, Hollanda, İngiltere, Japonya, İsveç, Avustralya, Yeşil Burun Adaları, Portekiz, Paraguay, Mısır, Gana, İspanya, Senegal ve Belçika son 32 turuna kalmayı garantiledi.

Grup maçlarının son bölümü öncesinde 28 takım eleme biletini alırken, kalan kontenjanlar oynanacak karşılaşmaların ardından sahiplerini bulacak.

SON MAÇLAR OYNANACAK

Grup aşamasında oynanacak son karşılaşmalarla birlikte son 32 turundaki tüm eşleşmeler kesinlik kazanacak. Takımlar, Dünya Kupası'nda yoluna devam edebilmek ve çeyrek final biletine uzanabilmek için eleme turunda kritik sınavlara çıkacak.

Dünya Kupası nda final gibi eşleşme! İşte son 32 ye yükselenler... 2

İŞTE KESİNLEŞEN EŞLEŞMELER

Grup aşamasındaki sonuçların ardından son 32 turunda oynanacak ilk mücadeleler de kesinleşti.

-Brezilya - Japonya
-Hollanda - Fas
-ABD - Bosna Hersek
-Güney Afrika - Kanada
-Fransa - İsveç
-Fildişi Sahili - Norveç
-Almanya - Paraguay
-Arjantin - Yeşil Burun Adaları

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Anahtar Kelimeler:
son dakika dünya kupası final
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