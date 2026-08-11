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Transfer iptal! Galatasaray istiyordu, çapraz bağları koptu

Rangers'ın 22 yaşındaki santrforu Youssef Chermiti'den kötü haber geldi. Hibernian maçının ardından yapılan kontrollerde ön çapraz bağ sakatlığı tespit edilen Portekizli oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Transfer iptal! Galatasaray istiyordu, çapraz bağları koptu
Cevdet Berker İşleyen

İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers'ın Tunus asıllı Portekizli santrforu Youssef Chermiti'nin ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Transfer iptal! Galatasaray istiyordu, çapraz bağları koptu 1

Transferde adı Galatasaray'la da anılan 22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili İskoç kulübünden yapılan açıklamada, "Chermiti'nin pazar günü Hibernian ile oynanan maçın ardından gerçekleştirilen kontrollerinde ön çapraz bağ sakatlığı geçirdiği tespit edildi." denildi.

Açıklamada, "Youssef Chermiti, uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu süreçte Rangers'taki herkes onun yanında." ifadeleri kullanıldı.

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