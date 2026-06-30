Dünya Kupası'nda iki büyük sürpriz! Almanya ve Hollanda veda etti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 maçları büyük sürprizlere sahne oldu. Boston Stadyumu'ndaki Almanya-Paraguay maçının normal süresi 1-1'lik skorla tamamlandı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maçın sonucu belirlemek için penaltılara geçildi.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI

Uzatmalarda 102. dakikasında Almanya'da Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, VAR kararıyla Alman futbolcu Anton'un kaleci Gill'i engellediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

PARAGUAY TUR ATLAYAN TARAF OLDU

Almanya 3, Paraguay ise 2 penaltı kaçırdı. Böylece Paraguay penaltı atışlarında 4-3'lük skorla son 16'ya yükselen taraf oldu.

ALMANYA TARİHİNDE İLK

2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da gruplardan çıkamayan Almanya, bu defa tarihinde seri penaltı atışlarında ilk defa kaybederek kupadan elenmiş oldu.

Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı. Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda ise 12 yıllık kupa özlemine son veremedi ve son 32 turunda elendi.

Paraguay, son 16 turunda Fransa ile İsveç arasındaki karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.

"YİNE BAŞARAMADIK"

Maçtan sonra basına konuşan Almanya'nın kaptanı Joshua Kimmich, "Tüm saygımla söylüyorum. Paraguay’ın kötü olup olmadığını bilmiyordum ama sonuçta kendi grubundan üçüncü olarak çıkmış bir takım. Böyle bir rakibe karşı maçı kazanmayı kendimizden beklemeliyiz. Bugün hiç kimse hakemi suçlamayı ya da penaltı atışlarını bahane etmeyi düşünmemeli. Eğer 120 dakika boyunca maçı kazanmayı başaramıyorsan, elenmeyi hak etmişsindir. Böyle bir rakibe karşı şans ya da şanssızlığa bağlı olmamalısın; takım olarak rakibi açık şekilde yenebilecek kaliteye sahip olmalısın." dedi.

Dört yıl önceki 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamamanın kariyerinin en zor günü olduğunu söylemesinin ardından, “Yine başaramadık. İnsanların kendilerini özdeşleştirebileceği bir coşku yaratamadık. Çünkü günün sonunda mesele her zaman başarıdır.” diye konuştuk.

HOLLANDA'DA DA PENALTILARLA ELENDİ

Gecenin bir diğer maçında da sürpriz bir sonuç geldi. Hollanda-Fas mücadelesinin normal süresi 1-1 tamamlanırken penaltı atışlarına geçildi.

İki takımın da karşılık penaltılar kaçırdığı mücadele sonunda gülen taraf Fas oldu.