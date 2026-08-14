Galatasaray'a bir şok da Martinelli'den! Gelen yanıtla sarsıldı

Rafael Leao'nun ardından Gabriel Martinelli'yi gündemine alan Galatasaray, Brezilyalı yıldızdan beklemediği bir yanıt aldı. The Athletic'in haberine göre Martinelli, sarı-kırmızılılara transfer olmak istemediğini Arsenal yönetimine bildirdi.

MARTINELLI'DEN GALATASARAY KARARI

Galatasaray'ın kanat transferi için yürüttüğü çalışmalarda sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Brezilyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını verdiği aktarıldı.

The Athletic'in haberine göre Martinelli, Galatasaray'a transfer olmak istemediğini Arsenal yönetimine iletti.

GALATASARAY 45 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Sarı-kırmızılı yönetimin 25 yaşındaki oyuncu için 45 milyon euro seviyesinde bir bütçeyi gözden çıkardığı ifade edildi. Galatasaray, Martinelli'yi Rafael Leao transferinde yaşanan belirsizliğin ardından alternatif olarak değerlendiriyordu.

ARSENAL'İN KARARI BELİRSİZ

Arsenal'in gelecek sezon planlamasında Martinelli'yi gözden çıkardığı belirtilse de oyuncunun ayrılmaya sıcak bakmaması transfer sürecini farklı bir noktaya taşıdı.

İngiliz kulübünün, Martinelli'nin takımda kalmayı tercih etmesi halinde yerine yeni bir oyuncu transfer etmeyi düşünmediği kaydedildi.

GALATASARAY'IN PLANI DEĞİŞEBİLİR

Martinelli'nin olumsuz kararının ardından Galatasaray'ın kanat transferindeki rotasını yeniden belirlemesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, Rafael Leao ve Martinelli seçeneklerinde yaşanan gelişmelerin ardından farklı alternatiflere yönelmesi gündeme gelebilir.