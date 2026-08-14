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Fenerbahçe'de sakatlanan Mert Günok'tan kötü haber!

Fenerbahçe'de yoğun fikstür öncesi Mert Günok'tan kötü haber geldi. Yapılan MR görüntülemesinde üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen deneyimli kalecinin tedbir amacıyla Gençlerbirliği maçında forma giymeyeceği ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlanan Mert Günok'tan kötü haber!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de Mert Günok'un MR sonuçları belli oldu. Üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen deneyimli kalecinin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-lacivertliler yoğun fikstür öncesi önemli bir eksikle karşı karşıya.

MERT GÜNOK'TAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe de sakatlanan Mert Günok tan kötü haber! 1

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi Mert Günok gelişmesi yaşandı. Deneyimli kalecinin gerçekleştirilen MR görüntülemesinde üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmayan Mert Günok'un en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE'Yİ YOĞUN FİKSTÜR BEKLİYOR

Fenerbahçe de sakatlanan Mert Günok tan kötü haber! 2

Mert Günok'un sakatlığı, Fenerbahçe'nin önündeki kritik karşılaşmalar öncesinde dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde hem ligde hem de Avrupa'da önemli mücadelelere çıkacak.

Fenerbahçe'nin programında şu karşılaşmalar bulunuyor:

15 Ağustos: Gençlerbirliği - Fenerbahçe
18 Ağustos: Fenerbahçe - Olimpik Lyon
22 Ağustos: Fenerbahçe - Konyaspor
26 Ağustos: Olimpik Lyon - Fenerbahçe
30 Ağustos: Samsunspor - Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
Mert Günok Sakatlık fenerbahçe
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