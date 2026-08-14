Fenerbahçe'de sakatlanan Mert Günok'tan kötü haber!

Fenerbahçe'de Mert Günok'un MR sonuçları belli oldu. Üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen deneyimli kalecinin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-lacivertliler yoğun fikstür öncesi önemli bir eksikle karşı karşıya.

MERT GÜNOK'TAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi Mert Günok gelişmesi yaşandı. Deneyimli kalecinin gerçekleştirilen MR görüntülemesinde üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmayan Mert Günok'un en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE'Yİ YOĞUN FİKSTÜR BEKLİYOR

Mert Günok'un sakatlığı, Fenerbahçe'nin önündeki kritik karşılaşmalar öncesinde dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde hem ligde hem de Avrupa'da önemli mücadelelere çıkacak.

Fenerbahçe'nin programında şu karşılaşmalar bulunuyor:

15 Ağustos: Gençlerbirliği - Fenerbahçe

18 Ağustos: Fenerbahçe - Olimpik Lyon

22 Ağustos: Fenerbahçe - Konyaspor

26 Ağustos: Olimpik Lyon - Fenerbahçe

30 Ağustos: Samsunspor - Fenerbahçe