Dünya Kupası'nda kan donduran olay! Çürümüş insan cesedi bulundu

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbolun tamamen dışına çıkan, kan dondurucu bir gelişme yaşandı. Turnuva hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Meksika'da sürdüren İran Milli Takımı'nın bulunduğu bölgede büyük bir panik ve güvenlik alarmı verildi.

OTOPARKTA KORKUNÇ MANZARA

İran Milli Takımı'nın antrenmanlarını gerçekleştirdiği stadın hemen karşısında yer alan otoparkta kan donduran bir cinayet ortaya çıkarıldı. Çevredeki şüpheli bir araç üzerine harekete geçen Meksika polis ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede, aracın bagaj kısmında çürümeye yüz tutmuş bir insan cesedi bulundu.

KAMP ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ALARMI

Olay yerinin, yıldız futbolcuların idman yaptığı sahaya sadece metrelerce uzaklıkta olması, Dünya Kupası'ndaki güvenlik tedbirlerinin bir anda sorgulanmasına neden oldu. Polis ekipleri otoparkı ve çevresini tamamen kordon altına alarak bölgeyi sivil girişine kapatırken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

İRAN KAFİLESİNDE BÜYÜK ŞOK

Yaşanan bu tüyler ürpertici olayın ardından İran Milli Takımı kampında büyük bir tedirginlik yaşandığı aktarıldı. Kafile yetkililerinin yerel güvenlik güçleri ve FIFA temsilcileriyle acil bir durum değerlendirmesi yaptığı, takımın antrenman programlarının ve güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirileceği ifade edildi.