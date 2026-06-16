Dünya Kupası'nda yıldız futbolcuları K9 köpeklerle aradılar!

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası, sadece saha içi mücadeleleriyle değil, saha dışındaki olağanüstü güvenlik önlemleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Turnuvadaki ilk maçında Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kalan Uruguay Milli Takımı'nın maç hazırlıkları esnasında yaşananlar, organizasyondaki güvenlik protokollerinin ne denli sıkı tutulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

YILDIZLAR SIRA SIRA ARANDI

Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen ve milyonlarca izlenme alan görüntülerde, Uruguaylı futbolcuların ve teknik heyetin stadyuma giriş yaptığı esnada güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu görüldü. Özel eğitimli K9 arama köpeklerinin; futbolcuların sırt çantalarını, takım ekipmanlarını ve kafile otobüsünün bagaj kısmını büyük bir titizlikle incelemesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Dünyaca ünlü yıldızların valizlerinin eğitimli köpekler tarafından kontrol edildiği o anlar, futbolseverler arasında geniş çaplı bir tartışma başlattı. Bir kısım taraftar, turnuva genelinde en üst düzeyde emniyet sağlanması adına bu tür sert önlemlerin oldukça doğru ve gerekli olduğunu savunurken; bazı kullanıcılar ise sporculara yönelik bu uygulamanın abartılı olduğunu öne sürdü. Dünya Kupası organize komitesinin, ilerleyen maçlarda da tüm takımlara yönelik bu yüksek seviyeli güvenlik prosedürlerini taviz vermeden uygulamaya devam edeceği öğrenildi.