Hull City'de Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Franjo Ivanovic'i kapıyor

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Benfica'nın 22 yaşındaki golcüsü Franjo Ivanovic için Hull City devreye girdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, transferde sona yaklaştı.

GALATASARAY'IN LİSTESİNDEYDİ

Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Benfica forması giyen Franjo Ivanovic'i gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların Hırvat santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyordu.

HULL CITY'DEN HAMLE

Portekiz basınından O'Jogo'nun haberine göre Hull City, Ivanovic transferinde önemli mesafe kat etti. İngiliz ekibinin 22 yaşındaki futbolcuyu Benfica'dan zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle kadrosuna katmaya hazırlandığı ifade edildi.

Transferin toplam maliyetinin ise bonuslarla birlikte 25 milyon euro seviyesine ulaşabileceği öne sürüldü.

RAKİPLERİ GALATASARAY, COMO VE BETIS

Ivanovic için Hull City'nin yanı sıra Galatasaray, Como ve Real Betis'in de ilgisinin bulunduğu aktarılıyor. Ancak İngiliz ekibinin transfer yarışında rakiplerinin önüne geçtiği ve anlaşmanın tamamlanmasına oldukça yaklaştığı kaydedildi.

ACUN ILICALI GALATASARAY'IN LİSTESİNE KANCA ATTI

Galatasaray'ın yakından takip ettiği Ivanovic için Hull City'nin devreye girmesi, Acun Ilıcalı'nın sarı-kırmızılıların transfer listesindeki bir başka isme daha talip olduğunu gösterdi. Transferin tamamlanması halinde Hull City, Galatasaray'ın planlarını doğrudan etkileyebilecek önemli bir hamle yapmış olacak.