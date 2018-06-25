İşte Dünya Kupası'ndan çok özel görüntüler...
Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!
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Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası, renkli görüntülere sahne oluyor.
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İşte oynanan karşılaşmalara damga vuran kareler...
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Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!
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