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Dünya Kupası'nın resmi şarkısı yayımlandı! 'İçki yasak, dansöz serbest'

19.11.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da gerçekleştilecek olan 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına 24 saatten az bir süre kala FIFA resmi taraftar şarkısını paylaştı. Tukoh Taka'yı Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares seslendirdi. İşte detaylar...

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek dev organizasyonda ilk düdüğün çalmasına saatler kalmış durumda. 20 Kasım'da Katar - Ekvador maçıyla başlayacak olan Dünya Kupası, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla sona erecek.

Böylece Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

RESMİ ŞARKI YAYIMLANDI

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FIFA, pazar günü oynanacak Katar - Ekvador maçıyla birlikte başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası'nın resmi taraftar şarkısını paylaştı. 'Tukoh Taka' isimli şarkıyı; Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares seslendirdi.

ALKOL YASAKLANMIŞTI

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Katar'da 20 Kasım'da başlayacak FIFA Dünya Kupası'na iki gün kala, maçların oynanacağı sekiz stadyumun çevresinde alkollü içki satışı yasaklandı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) Cuma günü yapılan açıklamada, "Ev sahibi ülke yetkilileri ile FIFA arasında yapılan istişareler sonucunda, alkollü içeceklerin satışının FIFA Taraftar Festival alanı, diğer taraftar bölgeleri ve lisanslı mekanlara odaklanması, stadyumların çevresindeki bira satış noktalarının kaldırılması kararı alınmıştır" denildi.

'İÇKİ YASAK, DANSÖZ SERBEST'

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Şarkının yayımlanmasının ardından taraftarlar şarkıya dair binlerce yorum paylaşırken, bazı sporseverler şarkıya tepki gösterdi. Şarkının klibinde ise dansöz ayrıntısı dikkat çekerken bazı taraftarlar 'İçki yasak ama dansöz serbest' şeklinde şarkıyı eleştirdi.

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