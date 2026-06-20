Dünya Kupası'nın tartışmalı konusuydu! Su molası düdüğü çalınca taraftarlar yuhaladı

2026 Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sarmış durumda. Kıran kırana geçen turnuvada bu sene birçok yeniliğe gidildi. Özellikle kurallarda yapılan yenilikler dikkat çekerken, herkesin tartıştığı en büyük olay su molaları oldu.

SU MOLASI SIRASINDAKİ REKLAM ARALARI DA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Maçın oynadığı sırada verilen su molaları otoriteleri adetaya ikiye böldü. Kimisi bu durumu olumlu karşılarken, kimisi de futbolun ruhuna zarar verdiğini savundu.

Özellikle işin reklam boyutu da en büyük tartışma başlıklarından biri oldu. Su molaları sırasında bazı ülkelerde o kısa süreye reklam alındı. Bazı ülkelerde ise su molası sırasında yaşananlar ve yorumcuların maç değerlendirmesine yer verildi.

TARAFTARLARIN BÜYÜK BİR KISMI RAHATSIZ

Taraftarların büyük bir bölümünün ortak noktada buluştuğu fikir ise su molalarının futbolun ruhuna zarar verdiği. Konuyla ilgili olarak tartışmalar sürerken, Hollanda - İsveç maçında dikkat çeken bir olay yaşandı.

SU MOLASINA TEPKİ! YUHALADILAR

Hakem maçı su molası için durdurduğu sırada tribünde bulunan taraftarlar su molasına tepki gösterdi. Taraftarların neredeyse tamamı su molasını yuhalayarak tepkilerini dile getirdi.