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Dünya Kupası'nın tartışmalı konusuydu! Su molası düdüğü çalınca taraftarlar yuhaladı

2026 Dünya Kupası'nın en çok tartışılan konularından biri su molası kararı oldu. Maçların oynandığı sırada verilen su molası tartışmaları beraberinde getirirken, taraftarların büyük bir bölümü bu duruma tepki gösterdi. Hollanda - İsveç maçında ise su molasının taraftarlara verdiği rahatsızlık gözler önüne serildi. Verilen su molasının ardından stadyumdaki taraftarlar duruma tepki göstererek su molasını yuhaladı.

Dünya Kupası'nın tartışmalı konusuydu! Su molası düdüğü çalınca taraftarlar yuhaladı
Melih Kadir Yılmaz

2026 Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sarmış durumda. Kıran kırana geçen turnuvada bu sene birçok yeniliğe gidildi. Özellikle kurallarda yapılan yenilikler dikkat çekerken, herkesin tartıştığı en büyük olay su molaları oldu.

Dünya Kupası nın tartışmalı konusuydu! Su molası düdüğü çalınca taraftarlar yuhaladı 1

SU MOLASI SIRASINDAKİ REKLAM ARALARI DA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Maçın oynadığı sırada verilen su molaları otoriteleri adetaya ikiye böldü. Kimisi bu durumu olumlu karşılarken, kimisi de futbolun ruhuna zarar verdiğini savundu.

Dünya Kupası nın tartışmalı konusuydu! Su molası düdüğü çalınca taraftarlar yuhaladı 2

Özellikle işin reklam boyutu da en büyük tartışma başlıklarından biri oldu. Su molaları sırasında bazı ülkelerde o kısa süreye reklam alındı. Bazı ülkelerde ise su molası sırasında yaşananlar ve yorumcuların maç değerlendirmesine yer verildi.

TARAFTARLARIN BÜYÜK BİR KISMI RAHATSIZ

Taraftarların büyük bir bölümünün ortak noktada buluştuğu fikir ise su molalarının futbolun ruhuna zarar verdiği. Konuyla ilgili olarak tartışmalar sürerken, Hollanda - İsveç maçında dikkat çeken bir olay yaşandı.

Dünya Kupası nın tartışmalı konusuydu! Su molası düdüğü çalınca taraftarlar yuhaladı 3

SU MOLASINA TEPKİ! YUHALADILAR

Hakem maçı su molası için durdurduğu sırada tribünde bulunan taraftarlar su molasına tepki gösterdi. Taraftarların neredeyse tamamı su molasını yuhalayarak tepkilerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda İsveç su dünya kupası
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