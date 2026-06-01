Dünya Kupası şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye’nin tur ihtimali

Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sararken, ünlü istatistik şirketi Opta’nın yapay zeka algoritmasıyla hazırladığı şampiyonluk ihtimalleri raporu futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Turnuvaya katılacak tüm takımların güç dengelerini, form durumlarını ve fikstür olasılıklarını analiz eden dev simülasyon, kupanın bir numaralı favorisini ilan ederken, A Milli Futbol Takımımızın da turnuvadaki kaderini ve turları geçme yüzdelerini belirledi.

TURNUVANIN EN BÜYÜK FAVORİSİ İSPANYA!

Opta'nın algoritmasına göre turnuvanın en net favorisi son dönemdeki yükselişiyle dikkat çeken İspanya (%16.1) oldu. İspanyolları, güçlü kadrosuyla Fransa (%13) ve son finali kaybeden İngiltere (%11.2) takip ediyor. Son şampiyon Arjantin ise %10.4 ile 4. sırada kendine yer buldu.

OPTA AÇIKLADI! MİLLİLERİN DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ YÜZDE KAÇ?

Açıklanan verilerde, A Milli Futbol Takımımızın turnuvadaki şansı ve kupanın favorileri netlik kazandı. Opta’nın simülasyonuna göre, Milli Takımımızın turnuvada ilerleme şansı şu oranlarla ifade edildi:

Çeyrek Final: %16.9

Yarı Final: %7

Final: %2.6

Şampiyonluk: %0.9

Bu oranlarla birlikte Türkiye, kupayı kazanma ihtimali en yüksek takımlar sıralamasında %0.9 ile 21. sırada yer alabildi.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Dünyanın önde gelen spor veri şirketi Opta’nın yapay zeka simülasyonuyla hazırladığı Dünya Kupası raporuna göre, turnuvanın en büyük şampiyonluk favorisi %16.1’lik oranla İspanya olurken, zirvenin en yakın takipçileri Fransa (%13) ve İngiltere (%11.2) oldu. Son şampiyon Arjantin %10.4 ile 4. sırada yer alırken; turnuvanın güçlü ekiplerinden Portekiz %7, Brezilya %6.6 ve Almanya %5.1 şampiyonluk ihtimaliyle zirveyi zorlayan diğer ülkeler olarak öne çıktı. Listenin en dikkat çekici sürprizlerinden birine ise dev ekipleri geride bırakarak %3.5 şansla ilk 10 içerisine girmeyi başaran Norveç imza attı.

Turnuvanın geniş favori listesinde Belçika (%2.4), Kolombiya (%2.1) ve Fas (%1.9) gibi takımlar orta sıraları parsellerken, A Milli Futbol Takımımız turnuvanın gizli güçlerinden biri olarak sürpriz kovalamaya hazırlanıyor. Yapılan veri analizinde çeyrek finale kalma ihtimali %16.9, final oynaması ise %2.6 olarak öngörülen Ay-Yıldızlılar, %0.9’luk şampiyonluk şansıyla dev turnuvanın genel sıralamasında 21. basamakta yer aldı. Millilerimiz; Japonya (%1.2), ABD (%1.2), Senegal (%1) ve Meksika (%1) gibi rakiplerinin hemen ardında konumlanarak turnuvada bu istatistikleri tersine çevirmek için sahaya çıkacak.