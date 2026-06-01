SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Dünya Kupası şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye’nin tur ihtimali

Dünyanın önde gelen istatistik ve spor veri şirketi Opta, merakla beklenen Dünya Kupası tahminlerini yayınladı. Yapılan yapay zeka ve veri analizleri sonucunda, turnuvaya katılacak takımların turları geçme ve kupayı müze götürme ihtimalleri tek tek hesaplandı.

Dünya Kupası şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye’nin tur ihtimali
Burak Kavuncu

Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sararken, ünlü istatistik şirketi Opta’nın yapay zeka algoritmasıyla hazırladığı şampiyonluk ihtimalleri raporu futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Turnuvaya katılacak tüm takımların güç dengelerini, form durumlarını ve fikstür olasılıklarını analiz eden dev simülasyon, kupanın bir numaralı favorisini ilan ederken, A Milli Futbol Takımımızın da turnuvadaki kaderini ve turları geçme yüzdelerini belirledi.

TURNUVANIN EN BÜYÜK FAVORİSİ İSPANYA!

Dünya Kupası şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye’nin tur ihtimali 1

Opta'nın algoritmasına göre turnuvanın en net favorisi son dönemdeki yükselişiyle dikkat çeken İspanya (%16.1) oldu. İspanyolları, güçlü kadrosuyla Fransa (%13) ve son finali kaybeden İngiltere (%11.2) takip ediyor. Son şampiyon Arjantin ise %10.4 ile 4. sırada kendine yer buldu.

OPTA AÇIKLADI! MİLLİLERİN DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ YÜZDE KAÇ?

Dünya Kupası şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye’nin tur ihtimali 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Açıklanan verilerde, A Milli Futbol Takımımızın turnuvadaki şansı ve kupanın favorileri netlik kazandı. Opta’nın simülasyonuna göre, Milli Takımımızın turnuvada ilerleme şansı şu oranlarla ifade edildi:

Çeyrek Final: %16.9
Yarı Final: %7
Final: %2.6
Şampiyonluk: %0.9

Bu oranlarla birlikte Türkiye, kupayı kazanma ihtimali en yüksek takımlar sıralamasında %0.9 ile 21. sırada yer alabildi.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Dünya Kupası şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye’nin tur ihtimali 3

Dünyanın önde gelen spor veri şirketi Opta’nın yapay zeka simülasyonuyla hazırladığı Dünya Kupası raporuna göre, turnuvanın en büyük şampiyonluk favorisi %16.1’lik oranla İspanya olurken, zirvenin en yakın takipçileri Fransa (%13) ve İngiltere (%11.2) oldu. Son şampiyon Arjantin %10.4 ile 4. sırada yer alırken; turnuvanın güçlü ekiplerinden Portekiz %7, Brezilya %6.6 ve Almanya %5.1 şampiyonluk ihtimaliyle zirveyi zorlayan diğer ülkeler olarak öne çıktı. Listenin en dikkat çekici sürprizlerinden birine ise dev ekipleri geride bırakarak %3.5 şansla ilk 10 içerisine girmeyi başaran Norveç imza attı.

Dünya Kupası şampiyonluk oranları açıklandı! İşte Türkiye’nin tur ihtimali 4

Turnuvanın geniş favori listesinde Belçika (%2.4), Kolombiya (%2.1) ve Fas (%1.9) gibi takımlar orta sıraları parsellerken, A Milli Futbol Takımımız turnuvanın gizli güçlerinden biri olarak sürpriz kovalamaya hazırlanıyor. Yapılan veri analizinde çeyrek finale kalma ihtimali %16.9, final oynaması ise %2.6 olarak öngörülen Ay-Yıldızlılar, %0.9’luk şampiyonluk şansıyla dev turnuvanın genel sıralamasında 21. basamakta yer aldı. Millilerimiz; Japonya (%1.2), ABD (%1.2), Senegal (%1) ve Meksika (%1) gibi rakiplerinin hemen ardında konumlanarak turnuvada bu istatistikleri tersine çevirmek için sahaya çıkacak.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaçak yayına operasyon! Selçuksport'un sahibi gözaltına alındıKaçak yayına operasyon! Selçuksport'un sahibi gözaltına alındı
Cengiz Ünder, memleketi Balıkesir’de genç sporcularla buluştuCengiz Ünder, memleketi Balıkesir’de genç sporcularla buluştu
Anahtar Kelimeler:
dünya kupası milli takım türkiye a milli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.