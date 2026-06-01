Gümüşhane’de Milli Takım için zirve yürüyüşü

Gümüşhane Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) İl Temsilciliği ile Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (TRADOST) iş birliğinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 40 sporcu, Torul ilçesindeki Acembol Gölleri’ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayacak olması nedeniyle düzenlenen etkinlikte sporcular, üzerlerinde Türkiye formaları, ellerinde Türk bayraklarıyla zorlu parkura çıktı.

Yaklaşık 13 kilometrelik yürüyüş boyunca milli takıma destek mesajları veren katılımcılar, 2 bin 730 metre rakımda bulunan Acembol Gölleri’ne ulaştı. Doğanın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, göl kenarında Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe katılan dağcılardan Nigar Küçük, milli takıma başarılar dileyerek, "Bugün milli takımımız için Acembol Gölleri’ne yürüdük. 2 bin 700 metre yükseklikten milli takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Herkes İçin Spor Federasyonu Gümüşhane İl Temsilcisi Osman Yılmazer ise Trabzon’dan gelen sporcularla birlikte anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "40’a yakın sporcumuzla birlikte milli takımımız için yürüyüş düzenledik. Zorlu bir parkurdu ama güzel bir yürüyüş oldu. Acembol Gölü’nden milli takımımıza başarılar dilemek istedik. 24 yıl sonra Dünya Kupası’ndayız. İnşallah sonu kupa olur" diye konuştu.

Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Boğuşlu da organizasyona destek verenlere teşekkür ederek, "Yaklaşık 40 kişilik ekiple Acembol Gölleri’ne günübirlik faaliyet düzenledik. Bu yürüyüşü 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılacak olan A Milli Futbol Takımı’mız adına gerçekleştirdik. Kendilerine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır