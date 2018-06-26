Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Fransa eşleşti!

Kupanın 13. gününde 4 maç oynandı. C Grubu'nda Fransa ile Danimarka 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşma, turnuvada golsüz sona eren ilk mücadele oldu. Bu sonuçla 7 puana ulaşan Fransa lider, 5 puanlı Danimarka ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Grubun diğer maçında Peru, Avustralya'yı Andre Carrillo ve Paolo Guerrero'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. İki takım da turnuvadan elendi.

Hırvatistan lider, Arjantin ikinci

D Grubu'nda Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1'lik skorla geçti.

Hırvatistan'ın gollerini Milan Badelj ve Ivan Perisic, İzlanda'nın golünü penaltıdan Gylfi Sigurdsson attı.

Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede Arjantin, Nijerya'yı 2-1 mağlup etti.

Arjantin'de Lionel Messi ve Marcos Rojo, Nijerya'da penaltıdan Victor Moses golleri bulan isimler oldu.

Bu sonuçların ardından üçte üç yaparak 9 puana ulaşan Hırvatistan lider, 4 puana sahip Arjantin ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Üç puanlı Nijerya ve bir puanlı İzlanda ise turnuvaya veda etti.

Öte yandan turnuvada fileleri ilk kez havalandıran Lionel Messi, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki 100. golü kaydetti.