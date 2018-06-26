SPOR

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Fransa eşleşti!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 26.06.2018 23:24 | Son Güncelleme

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın 13. gününde, C ve D gruplarındaki maçlar tamamlandı. Arjantin ve Hırvatistan'ın tur atlamasıyla son 16 turunda eşleşmeler de belli oldu. Buna göre Arjantin Fransa ile, Hırvatistan da Danimarka ile eşleşti.

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Fransa eşleşti!

Kupanın 13. gününde 4 maç oynandı. C Grubu'nda Fransa ile Danimarka 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşma, turnuvada golsüz sona eren ilk mücadele oldu. Bu sonuçla 7 puana ulaşan Fransa lider, 5 puanlı Danimarka ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Grubun diğer maçında Peru, Avustralya'yı Andre Carrillo ve Paolo Guerrero'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. İki takım da turnuvadan elendi.

Hırvatistan lider, Arjantin ikinci

D Grubu'nda Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1'lik skorla geçti.

Hırvatistan'ın gollerini Milan Badelj ve Ivan Perisic, İzlanda'nın golünü penaltıdan Gylfi Sigurdsson attı.

Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede Arjantin, Nijerya'yı 2-1 mağlup etti.

Arjantin'de Lionel Messi ve Marcos Rojo, Nijerya'da penaltıdan Victor Moses golleri bulan isimler oldu.

Bu sonuçların ardından üçte üç yaparak 9 puana ulaşan Hırvatistan lider, 4 puana sahip Arjantin ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Üç puanlı Nijerya ve bir puanlı İzlanda ise turnuvaya veda etti.

Öte yandan turnuvada fileleri ilk kez havalandıran Lionel Messi, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki 100. golü kaydetti.

Son 16 turu eşleşmeleri

C ve D gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu.

Son 16 turunda C Grubu lideri Fransa, D Grubu ikincisi Arjantin ile 30 Haziran'da karşılaşacak.

D Grubu lideri Hırvatistan ise C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Danimarka ile 1 Temmuz'da mücadele edecek.

Dün oynanan maçlar sonrası da Uruguay ile Portekiz, İspanya ile de Rusya eşleşmişti.

Program

Dünya Kupası'nda 27 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

F Grubu:

17.00 Güney Kore-Almanya (Kazan Arena - Kazan)

17.00 Meksika-İsveç (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)

E Grubu:

21.00 Sırbistan-Brezilya (Spartak Stadı - Moskova)

21.00 İsviçre-Kosta Rika (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
Hırvatistan 3'te 3 yaptı, gruptan lider çıktı: 2-1Hırvatistan 3'te 3 yaptı, gruptan lider çıktı: 2-1
Arjantin son nefeste turladı: 1-2Arjantin son nefeste turladı: 1-2
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Arjantin Hırvatistan Fransa Danimarka

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Şenol Güneş Muharrem İnce'ye atıfta bulundu!

Şenol Güneş Muharrem İnce'ye atıfta bulundu!

Şampiyonlar Ligi'nde alkollü içkilerin satışına izin verildi!

Şampiyonlar Ligi'nde alkollü içkilerin satışına izin verildi!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sırbistan - Brezilya maçının muhtemel 11'leri

Sırbistan - Brezilya maçının muhtemel 11'leri

Meksika - İsveç maçının muhtemel 11'leri

Meksika - İsveç maçının muhtemel 11'leri

Güney Kore - Almanya maçının muhtemel 11'leri

Güney Kore - Almanya maçının muhtemel 11'leri

İsviçre - Kosta Rika maçının muhtemel 11'leri

İsviçre - Kosta Rika maçının muhtemel 11'leri

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Fransa eşleşti!

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Fransa eşleşti!

Hırvatistan 3'te 3 yaptı, gruptan lider çıktı: 2-1

Hırvatistan 3'te 3 yaptı, gruptan lider çıktı: 2-1

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.