Mbappe için çarpıcı yorum

Arjantin'i tek başına dağıttı

Dünya Mbappe'yi konuşuyor!

1 / 27 Kendi ceza sahasından aldığı topu, müthiş bir deparla Arjantin ceza sahasına kadar götürdü.

2 / 27 Genç yıldız, Arjantin ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken, Marcos Rojo tarafından faulle durduruldu.

3 / 27 Bu pozisyonun ardından mücadelenin hakemi beyaz noktayı işaret etti. Griezmann penaltıyı gole çevirirken, akıllarda Mbappe'nin attığı depar kaldı...

4 / 27 Kendi ceza sahasından attığı deparla takımına penaltı kazandıran Mbappe için şu yorumlar yapıldı:

5 / 27 - Bu Mbappe son yılların en iyi genci, yeni Thierry Henry gözükmeye başladı

6 / 27 - Mbappe'yi izliyorum anlık

7 / 27 - Messi öldü. Ronaldo öldü. Ben Mbappe, Kylian Mbappe. Mekanın yeni sahibiyim.

8 / 27 - Mbappe 5 yaşında bir Türk kulübüne önerildi ancak kulüp tarafından beğenilmedi yalanı bekliyorum.

9 / 27 - Arjantin defansı 3 kişiyle Kylian Mbappe'yi kovalıyor ve Mbappe henüz 19 yaşında bunu yapıyor.

10 / 27 - Thierry Henry'in en iyi seviyesindeki halini hatırlatıyor ve henüz 19 yaşında :)

11 / 27 - Mbappe yıllardır top görmemiş gibi Arjantin savunmasını parçaladı resmen.

12 / 27 - Kylian Mbappe'nin driplinge başladığı yerden ceza sahası 50 lira yazıyormuş.

13 / 27 - Mbappe'nin penaltısında 'Sıkıysa yakala' filminden sahne mi izledik biz?

14 / 27 Dünya Mbappe'yi konuşuyor!

15 / 27 Dünya Mbappe'yi konuşuyor!

16 / 27 Dünya Mbappe'yi konuşuyor!

17 / 27 Dünya Mbappe'yi konuşuyor!

18 / 27 - Durdurulamayan adam Mbappe.

19 / 27 - Mbappe zabıtadan kaçar gibi gitti penaltı aldı.

20 / 27 - Mbappe, penaltı olmasa televizyondan çıkacaktı.

21 / 27 - Mbappe 500 Milyon Euro oldu galiba.

22 / 27 - Bu Mbappe 0 dan 100 e kaç saniyede çıkar acaba?

23 / 27 - Gençliğim elimden kaçıyor ona da yetiş.

24 / 27 - Mbappe sen nasıl bir şeysin kardeşim.

25 / 27 - Mbappe ve Arjantin savunması...

26 / 27 - Pele'yi izleyemedik ama Mbappe'ye yetiştik buna da şükür.