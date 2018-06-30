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Mbappe için çarpıcı yorum

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 30.06.2018 19:35 | Son Güncelleme

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda son 16 turundaki Fransa-Arjantin maçına Kylian Mbappe damga vurdu!

Arjantin'i tek başına dağıttı

Dünya Mbappe'yi konuşuyor!

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Kendi ceza sahasından aldığı topu, müthiş bir deparla Arjantin ceza sahasına kadar götürdü.

Kendi ceza sahasından aldığı topu, müthiş bir deparla Arjantin ceza sahasına kadar götürdü.
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Genç yıldız, Arjantin ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken, Marcos Rojo tarafından faulle durduruldu.

Genç yıldız, Arjantin ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken, Marcos Rojo tarafından faulle durduruldu.
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Bu pozisyonun ardından mücadelenin hakemi beyaz noktayı işaret etti. Griezmann penaltıyı gole çevirirken, akıllarda Mbappe'nin attığı depar kaldı...

Bu pozisyonun ardından mücadelenin hakemi beyaz noktayı işaret etti. Griezmann penaltıyı gole çevirirken, akıllarda Mbappe'nin attığı depar kaldı...
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Kendi ceza sahasından attığı deparla takımına penaltı kazandıran Mbappe için şu yorumlar yapıldı:

Kendi ceza sahasından attığı deparla takımına penaltı kazandıran Mbappe için şu yorumlar yapıldı:
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- Bu Mbappe son yılların en iyi genci, yeni Thierry Henry gözükmeye başladı

- Bu Mbappe son yılların en iyi genci, yeni Thierry Henry gözükmeye başladı
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- Mbappe'yi izliyorum anlık

- Mbappe'yi izliyorum anlık
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- Messi öldü. Ronaldo öldü. Ben Mbappe, Kylian Mbappe. Mekanın yeni sahibiyim.

- Messi öldü. Ronaldo öldü. Ben Mbappe, Kylian Mbappe. Mekanın yeni sahibiyim.
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- Mbappe 5 yaşında bir Türk kulübüne önerildi ancak kulüp tarafından beğenilmedi yalanı bekliyorum.

- Mbappe 5 yaşında bir Türk kulübüne önerildi ancak kulüp tarafından beğenilmedi yalanı bekliyorum.
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- Arjantin defansı 3 kişiyle Kylian Mbappe'yi kovalıyor ve Mbappe henüz 19 yaşında bunu yapıyor.

- Arjantin defansı 3 kişiyle Kylian Mbappe'yi kovalıyor ve Mbappe henüz 19 yaşında bunu yapıyor.
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- Thierry Henry'in en iyi seviyesindeki halini hatırlatıyor ve henüz 19 yaşında :)

- Thierry Henry'in en iyi seviyesindeki halini hatırlatıyor ve henüz 19 yaşında :)
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- Mbappe yıllardır top görmemiş gibi Arjantin savunmasını parçaladı resmen.

- Mbappe yıllardır top görmemiş gibi Arjantin savunmasını parçaladı resmen.
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- Kylian Mbappe'nin driplinge başladığı yerden ceza sahası 50 lira yazıyormuş.

- Kylian Mbappe'nin driplinge başladığı yerden ceza sahası 50 lira yazıyormuş.
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- Mbappe'nin penaltısında 'Sıkıysa yakala' filminden sahne mi izledik biz?

- Mbappe'nin penaltısında 'Sıkıysa yakala' filminden sahne mi izledik biz?
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Dünya Mbappe'yi konuşuyor!

Dünya Mbappe'yi konuşuyor!
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Dünya Mbappe'yi konuşuyor!

Dünya Mbappe'yi konuşuyor!
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Dünya Mbappe'yi konuşuyor!

Dünya Mbappe'yi konuşuyor!
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Dünya Mbappe'yi konuşuyor!

Dünya Mbappe'yi konuşuyor!
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- Durdurulamayan adam Mbappe.

- Durdurulamayan adam Mbappe.
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- Mbappe zabıtadan kaçar gibi gitti penaltı aldı.

- Mbappe zabıtadan kaçar gibi gitti penaltı aldı.
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- Mbappe, penaltı olmasa televizyondan çıkacaktı.

- Mbappe, penaltı olmasa televizyondan çıkacaktı.
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- Mbappe 500 Milyon Euro oldu galiba.

- Mbappe 500 Milyon Euro oldu galiba.
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- Bu Mbappe 0 dan 100 e kaç saniyede çıkar acaba?

- Bu Mbappe 0 dan 100 e kaç saniyede çıkar acaba?
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- Gençliğim elimden kaçıyor ona da yetiş.

- Gençliğim elimden kaçıyor ona da yetiş.
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- Mbappe sen nasıl bir şeysin kardeşim.

- Mbappe sen nasıl bir şeysin kardeşim.
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- Mbappe ve Arjantin savunması...

- Mbappe ve Arjantin savunması...
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- Pele'yi izleyemedik ama Mbappe'ye yetiştik buna da şükür.

- Pele'yi izleyemedik ama Mbappe'ye yetiştik buna da şükür.
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- Mbappe'yi durduracak tek Arjantinli Zanetti ama o da futbolu bırakalı çok oldu.

- Mbappe'yi durduracak tek Arjantinli Zanetti ama o da futbolu bırakalı çok oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Kylian Mbappe Fransa - Arjantin dünya kupası

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