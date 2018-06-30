Mbappe için çarpıcı yorum

Arjantin'i tek başına dağıttı
Dünya Mbappe'yi konuşuyor!
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Kendi ceza sahasından aldığı topu, müthiş bir deparla Arjantin ceza sahasına kadar götürdü.
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Genç yıldız, Arjantin ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken, Marcos Rojo tarafından faulle durduruldu.
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Bu pozisyonun ardından mücadelenin hakemi beyaz noktayı işaret etti. Griezmann penaltıyı gole çevirirken, akıllarda Mbappe'nin attığı depar kaldı...
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Kendi ceza sahasından attığı deparla takımına penaltı kazandıran Mbappe için şu yorumlar yapıldı:
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- Bu Mbappe son yılların en iyi genci, yeni Thierry Henry gözükmeye başladı
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- Mbappe'yi izliyorum anlık
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- Messi öldü. Ronaldo öldü. Ben Mbappe, Kylian Mbappe. Mekanın yeni sahibiyim.
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- Mbappe 5 yaşında bir Türk kulübüne önerildi ancak kulüp tarafından beğenilmedi yalanı bekliyorum.
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- Arjantin defansı 3 kişiyle Kylian Mbappe'yi kovalıyor ve Mbappe henüz 19 yaşında bunu yapıyor.
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- Thierry Henry'in en iyi seviyesindeki halini hatırlatıyor ve henüz 19 yaşında :)
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- Mbappe yıllardır top görmemiş gibi Arjantin savunmasını parçaladı resmen.
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- Kylian Mbappe'nin driplinge başladığı yerden ceza sahası 50 lira yazıyormuş.
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- Mbappe'nin penaltısında 'Sıkıysa yakala' filminden sahne mi izledik biz?
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Dünya Mbappe'yi konuşuyor!
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Dünya Mbappe'yi konuşuyor!
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Dünya Mbappe'yi konuşuyor!
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Dünya Mbappe'yi konuşuyor!
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- Durdurulamayan adam Mbappe.
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- Mbappe zabıtadan kaçar gibi gitti penaltı aldı.
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- Mbappe, penaltı olmasa televizyondan çıkacaktı.
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- Mbappe 500 Milyon Euro oldu galiba.
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- Bu Mbappe 0 dan 100 e kaç saniyede çıkar acaba?
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- Gençliğim elimden kaçıyor ona da yetiş.
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- Mbappe sen nasıl bir şeysin kardeşim.
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- Mbappe ve Arjantin savunması...
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- Pele'yi izleyemedik ama Mbappe'ye yetiştik buna da şükür.
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- Mbappe'yi durduracak tek Arjantinli Zanetti ama o da futbolu bırakalı çok oldu.
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