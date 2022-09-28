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Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası’nda dünya 2'nciliği ve 7'nciliği Türkiye’nin

28.09.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonada Doğa Koleji Genç Erkek Basketbol Takımı dünya 2'ncisi, Genç Kız Basketbol Takımı da dünya 7'ncisi oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye şampiyonu olarak 2022 Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil eden Doğa Koleji Genç Erkek ve Genç Kız basketbol takımları şampiyonadan dünya 2'nciliği ve 7'nciliği ile döndüler.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, takım sporlarında Türkiye’ye 6 kez dünya şampiyonluğu yaşatan Doğa Koleji, genç erkek finalinde ev sahibi Sırbistan’a mağlup olarak dünya 2'ncisi oldu. Çeyrek finalde elenen Genç Kız Basketbol takımı ise klasman maçlarında rakibi Brezilya’yı 57-37 yenerek dünya 7'ncisi olarak şampiyonayı tamamladı.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (International School Sport Federation-ISF) tarafından düzenlenen şampiyonada, kendi ülkelerinin en iyisi olan lise basketbol takımları mücadele etti. 21 Eylül’de grup maçlarıyla başlayan şampiyona 27 Eylül’deki final maçlarıyla sona erdi.

Akademik başarılarının yanı sıra sanatsal ve sportif başarılarıyla da adından söz ettiren Doğa Koleji, Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'na bu yıl Türkiye’yi temsil etti. Çeşitli takım sporlarında 6 dünya şampiyonluğu, 49 Türkiye şampiyonluğu olan Doğa Koleji takımları, grup maçlarının ilk gününde erkeklerde Tayvan’ı 76-42’lik skorla mağlup ederken kızlarda ise Nijerya’ya 49-39’luk skorla yenildi.

Şampiyonanın ikinci gününde Doğa Koleji erkek takımı 64-45’lik skorla Macaristan mücadelesini kazanırken kız takımı ise 63-23’lük skorla Şili’yi mağlup etti. Çeyrek final öncesi son maçta erkekler Nijerya’yı 83-52’lik skorla yenerken kızlar 64-59’luk skorla Bulgaristan maçını kazandı. Grup maçlarındaki başarılarıyla Doğa Koleji çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. Çeyrek finalde rakibi Yunanistan’ı 89-47’lik skorla yenen Doğa Koleji erkek takımı, namağlup yarı finale çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, "Türkiye’yi başarıyla temsil eden ve sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan takımlarımızla gurur duyuyor, bu sevinci tüm Türkiye ile paylaşıyoruz. Bu gurur hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.

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