Dünya Luis Suarez'i konuşuyor! 38 yaşında gösterdiği performansla şov yaptı... Her şey 7 dakikada oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu 3. hafta maçında Inter Miami ile Palmeiras karşılaştı. Beraberliğin her iki takıma da son 16 turuna yükselme şansı verdiği mücadele, 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı ve iki ekip tur atlamayı başardı.

SUAREZ'DEN RESİTAL!

Inter Miami, 16. dakikada Allende’nin golüyle 1-0 öne geçti; bu golün asistini Luis Suarez yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Inter Miami, 65. dakikada Luis Suarez’in harika golüyle farkı ikiye çıkardı. 38 yaşındaki yıldız, topla uzun bir mesafe kat ederek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

7 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ

Suarez’in golünden sonra Palmeiras, Inter Miami kalesine yüklenmeye başladı. Brezilya temsilcisi, 80. dakikada Paulinho’nun golüyle farkı bire indirdi ve skoru 2-1 yaptı. 87. dakikada ise Mauricio’nun golüyle eşitlik sağlandı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 bitti. Palmeiras ve Inter Miami, 5’er puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Palmeiras averajla lider olurken, Messi ve arkadaşları grubu ikinci sırada tamamladı.