Dünya Matematik Günü kutlandı

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi, Dünya Matematik Günü çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Bugüne dek Pi Günü olarak kutlanan ve UNESCO tarafından Dünya Matematik Günü olarak ilan edilen gün, Matematik Evi tarafından da etkinlikler ile kutlandı. Öğrencilerin yanı sıra matematiğe ilgi ve merak duyan her yaştan 40 kişinin katılımı ile gerçekleşen Dünya Matematik Günü etkinlikleri, sunumlar ile başladı. Sunumlarda; “Pi nedir? Tarihsel süreçte hesaplanmasına yönelik anlatım”, “Dairenin alan formülü ve Pisagor teoreminin ispatı”, “Bir sayı tut oyunu ve Möbius şeritlerinin gizemi” başlıklı konular eğitmenler tarafından katılımcılara aktarıldı. Ayrıca hazırlanan masalarda çeşitli bulmacalar, puzzlelar ve oyunlarla katılımcılara matematiğin eğlenceli dünyasını deneyimleme imkanı sunuldu.

Özdilek Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe katılan 40 kişi de memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.