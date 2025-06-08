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Dünya Milli motosikletçi Deniz Öncü'yü konuşuyor! 0.003'lük farkla tarih yazdı

Türk motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'daki Motorland Aragon Pisti'nde düzenlenen Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabında tarihi bir zafer elde etti. Son düzlükte rakibini yalnızca 0.003 saniye farkla geride bırakarak birinciliği kazanan Öncü, Moto2'de yarış kazanan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı. İşte detaylar...

Dünya Milli motosikletçi Deniz Öncü'yü konuşuyor! 0.003'lük farkla tarih yazdı
Berker İşleyen

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'daki Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Motorland Aragon Pisti'nde düzenlenen 8. etabında tarihi bir zafer kazanarak tüm dünyada adından bahsettirmeyi başardı.

0.003'LÜK FARK

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Son turda rakibi Diogo Moreira ile nefes kesen bir mücadele sergileyen Öncü, bitişe az bir süre kala birinciliği kaybetse de son düzlükte muhteşem bir atakla 0.003 saniye farkla birinci oldu.

TARİHE GEÇTİ

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Bu zaferle Moto2'de yarış kazanan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdıran Öncü, aynı zamanda Moto2 tarihinin en yakın finişini elde etti. Türkiye ve dünya basınının gündemine oturan bu başarı, unutulmaz bir an olarak kaydedildi.

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MotoGP Deniz Öncü son dakika
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