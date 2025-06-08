Dünya Milli motosikletçi Deniz Öncü'yü konuşuyor! 0.003'lük farkla tarih yazdı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'daki Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Motorland Aragon Pisti'nde düzenlenen 8. etabında tarihi bir zafer kazanarak tüm dünyada adından bahsettirmeyi başardı.

0.003'LÜK FARK

Son turda rakibi Diogo Moreira ile nefes kesen bir mücadele sergileyen Öncü, bitişe az bir süre kala birinciliği kaybetse de son düzlükte muhteşem bir atakla 0.003 saniye farkla birinci oldu.

TARİHE GEÇTİ

Bu zaferle Moto2'de yarış kazanan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdıran Öncü, aynı zamanda Moto2 tarihinin en yakın finişini elde etti. Türkiye ve dünya basınının gündemine oturan bu başarı, unutulmaz bir an olarak kaydedildi.