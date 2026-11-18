Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Sarı-lacivertli takımın antrenmanı, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.