Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Multipl Skleroz (MS) Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her yıl 30 Mayıs olarak belirlenen Dünya MS Günü’nde Sanofi Türkiye, "Umudun Sesi" projesi ile farkındalık çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Sanofi Türkiye'den yapılan açıklamada, güncel rakamlara göre Türkiye'de yaklaşık 46 bin kişiyi etkileyen bir merkezi sinir sistemi hastalığı olan "Multipl Skleroz" (MS) hakkında farkındalığı artırmak, hastalık ile ilgili gerçek dışı algıları düzeltmek, MS’li kişiler ve aileleri ile dayanışma içinde olmak amacıyla, bu yıl "Umudun Sesi" projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

Sanofi’nin nadir hastalıklar, MS, immünoloji ve onkoloji hematoloji gibi özel tedavi alanlarına odaklanan iş birimi Sanofi Genzyme tarafından hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Umudun Sesi" projesiyle Sanofi'nin, MS hastalarının mücadelelerinden ve cesaretlerinden ilham alarak MS’e umut dolu bir pencereden baktığı ifade edildi.

Açıklamada, MS hastalığı konusunda hastalar, hasta yakınları, hemşireler, hekimler ve tüm toplum düzeyinde farkındalık ve bilgi düzeyinin artmasının önemine inanarak hareket ettiği kaydedilen Sanofi Genzyme'nin, bu proje ile toplumun her kesiminden insanları sosyal medya platformlarında, MS ile mücadele eden hastalara da destek olmak amacı ile kendilerine umut veren şarkıları #umudunsesi etiketi ile paylaşmaya davet ettiğini bildirdi.