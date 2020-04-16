Dünya Neymar ve ailesini konuşuyor! Kız kardeşi, annesi ve 22 yaşındaki sevgilisi...

Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro karşılığında transfer olarak dünyanın en pahalı transferi rekorunu kıran Neymar, bu kez aile hayatı ile gündemden düşmüyor.

Brezilyalı yıldızın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves'in profesyonel video oyuncusu olan 22 yaşındaki Tiago Ramos ile sevgili olması, ardından da Neymar'ın 'Sen mutlu ol anne' paylaşımı dikkat çekmişti.

İngiliz basını ise Neymar'ın ailesine geniş mercek altına aldı. İşte dünyada çok konuşulan o aile...

NEYMAR'IN ANNESİ - NADİNE GONÇALVES

Neymar'ın annesi Nadine, 2016'da 25 yıllık eşinden boşandı. Ancak bu ayrılık, Neymar ve annesinin bağını daha da güçlendirdi. Neymar, annesi ile fotoğraflarını daha çok sosyal medyadan paylaşmaya başlarken Nadine, oğlunu her fırsatta savundu.

Nadine, 2018'de İspanyol basınına oğlunun PSG'de mutsuz olduğunu ve İspanya'ya dönmek istediğini açık açık ifade etmiş ve transfer söylentilerini alevlendiren isim olmuştu.

Neymar, annesine olan sevgisini vücuduna dövme olarak yaptırmıştı. Brezilyalı yıldız, sağ koluna annesinin portresini, sol bileğine ise ismini dövme olarak yaptırdı.