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Dünya Neymar ve ailesini konuşuyor! Kız kardeşi, annesi ve 22 yaşındaki sevgilisi...

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.04.2020 19:21 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok bonservis ücreti ödenen futbolcusu olarak tarihe geçen Brezilyalı Neymar ve ailesinin yaptıkları dünya gündeminden düşmüyor. En son Neymar'ın, 52 yaşındaki annesinin kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini açıklamasının etkileri devam ediyor. İşte dünyada çok konuşulan o aile...

Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro karşılığında transfer olarak dünyanın en pahalı transferi rekorunu kıran Neymar, bu kez aile hayatı ile gündemden düşmüyor.

Brezilyalı yıldızın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves'in profesyonel video oyuncusu olan 22 yaşındaki Tiago Ramos ile sevgili olması, ardından da Neymar'ın 'Sen mutlu ol anne' paylaşımı dikkat çekmişti.

İngiliz basını ise Neymar'ın ailesine geniş mercek altına aldı. İşte dünyada çok konuşulan o aile...

NEYMAR'IN ANNESİ - NADİNE GONÇALVES

Neymar'ın annesi Nadine, 2016'da 25 yıllık eşinden boşandı. Ancak bu ayrılık, Neymar ve annesinin bağını daha da güçlendirdi. Neymar, annesi ile fotoğraflarını daha çok sosyal medyadan paylaşmaya başlarken Nadine, oğlunu her fırsatta savundu.

Nadine, 2018'de İspanyol basınına oğlunun PSG'de mutsuz olduğunu ve İspanya'ya dönmek istediğini açık açık ifade etmiş ve transfer söylentilerini alevlendiren isim olmuştu.

Neymar, annesine olan sevgisini vücuduna dövme olarak yaptırmıştı. Brezilyalı yıldız, sağ koluna annesinin portresini, sol bileğine ise ismini dövme olarak yaptırdı.

NEYMAR'DAN 6 YAŞ KÜÇÜK OLAN ÜVEY BABASI: TİAGO RAMOS

22 yaşındaki Ramos, Nadine Gonçalves ile sevgili olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Neymar'ın üvey babası olan Ramos, Neymar'dan tam 6 yaş daha küçük...

Brezilya'da profesyonel video oyuncusu olan Tiago Ramos, geçtiğimiz yıllarda Neymar'a hayran olduğunu ve günün birinde yıldız oyuncu ile kesinlikle tanışmak istediğini söylemişti.

KIZ KARDEŞİ: RAFAELLA BECKRAN

Neymar'ın hayatındaki en önemli isimlerden... Yıldız oyuncu, 'en yakın arkadaşım' dediği Rafaella'yı da vücuduna dövme olarak yaptırmıştı. Neymar'ın sağ kolunda kız kardeşinin büyük bir fotoğrafının olduğu dövme bulunuyor.

Neyar, Rafaella'nın Ocak sonundaki doğum gününü ise 'asla' kaçırmıyor. Öyle ki son 5 yıldır bu tarihte Neymar ya cezalı ya da sakat oluyor... Brezilyalının bu dönemde hiçbir maça çıkmaması ise büyük eleştiri alıyordu.

Rafaella da Neymar'ın gözlerini vücuduna dövme yaptırarak aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu ifade etmişti.

24 yaşındaki Rafella, Neymar için ''Benim kalbim sensin, sevgim sensin, gülüşüm sensin hayat arkadaşım'' sözlerini kullanıyor...

BABA: NEYMAR SANTOS SR

Neymar'ı Barcelona'ya getiren, Barcelona'dan PSG'ye transferinde de pay sahibi olan isimlerden. Neymar SR, aynı zamanda oğlunun menajerlik görevini üstlenmişti.

PSG'nin 222 milyonluk yıldızı da babasının kariyerinde önemli bir etki yarattığını açıklamıştı. Neymar, babası için ''Beni dünyanın en iyilerinden yapmak için her zaman yanımda oldu. Benim finans işlerimi de hep o halletti.'' şeklinde konuşmuştu.

OĞLU - DAVİ LUCCA DA SILVA SANTOS

Neymar, 19 yaşında baba olmuştu. Eski kız arkadaşı Carolina Nogueira, henüz 17 yaşındayken Davi'yi dünyaya getirdi. Neymar, oğlunun da kendisi gibi futbolcu olmak istediğini söylüyor.

Öyle ki Barcelona yıllarında Davi'yi Messi, Suarez ve Pique ile tanıştırmış ve beraber futbol maçları oynamışlardı.

Ailenin hayattaki en önemli varlık olduğunu belirten Neymar, futbolculuğu, saha içi ve saha dışı hareketlerinin yanı sıra ailesi ile de gündemden bir an olsun düşmüyor...

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