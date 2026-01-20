MAGAZİN

Tarkan konserinde Cem Yılmaz da sahneye çıktı: İkilinin 'Kuzu kuzu' düeti ve dansı olay oldu

Tarkan uzun zaman sonra İstanbul'da verdiği konserlerle adından söz ettiriyor. Ünlülerin akın ettiği Tarkan konserinde bu defa Cem Yılmaz sürprizi yaşandı. Cem Yılmaz ve Tarkan, "Kuzu kuzu" şarkısında düet yaptı. Sahnede 'Tarkan' bandanası da takan Cem Yılmaz, "Ölmeden önce yapmanız gereken 10 şey varsa ikisini bu gece yaptınız" dedi.

Türkiye’nin megastarı Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul konserleri ile yeniden sahnelere döndü. Sekiz konserlik özel serini sürdüren Tarkan'ın sahnesine ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz konuk oldu.

DÜET YAPTILAR

Cem Yılmaz, daha önce de 'Arif ve 216' filminde seslendirdiği ve dansını da taklit ettiği 'Kuzu kuzu' şarkısını Tarkan'la birlikte seslendirdi. İki ismin sahnedeki dansları ve düeti konsere gelenlere büyük bir sürpriz oldu.

Sahnedeki şovun görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu.

TARKAN BANDASI TAKTI

Sahnede başına Tarkan bandanası da takan Cem Yılmaz, "Benim de biletim buradanmış. Ölmeden önce yapmanız gereken 10 şey varsa ikisini bu gece yaptınız" dedi.

