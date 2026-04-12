Dünya o ilimizi konuşuyor! Avrupa şehirlerini solladı

Düzenli sokakları, köklü kültürü ve yemyeşil dokusuyla dikkat çeken Eskişehir, son yıllarda hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Avrupa’dan gelen ziyaretçilerin bile hayran kaldığı şehir, her geçen yıl artan ilgisiyle adından söz ettiriyor.

GÖRENLER AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR

Türkiye’nin batısında yer alan ve son dönemde büyük bir dönüşüm geçiren Eskişehir, modern şehir yapısıyla Avrupa kentlerini aratmıyor. Planlı şehirleşmesi, gelişmiş toplu ulaşım ağı ve çevreci projeleriyle öne çıkan kent, ziyaretçilerine bambaşka bir deneyim sunuyor.

Şehri ilk kez görenler; tertipli caddeler, bisiklet yolları, sanat galerileri ve samimi kafeler karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Birçok kişi Eskişehir için “yurt dışı gibi” yorumunu yapıyor.

YAŞAM KALİTESİYLE ZİRVEDE

Yaşanabilirlik endekslerinde de üst sıralarda yer alan şehir, sunduğu sosyal imkanlarla dikkat çekiyor. Kültür-sanat etkinlikleri, parkları ve canlı şehir hayatıyla her kesime hitap eden Eskişehir, özellikle gençler için cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

GENÇ NÜFUS ŞEHRE CAN VERİYOR

Başta Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi olmak üzere üniversitelerin yoğunluğu, şehre dinamik bir atmosfer katıyor. Öğrenci nüfusunun fazlalığı, kentin sosyal hayatını da sürekli canlı tutuyor.