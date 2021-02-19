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Dünya Rehberler Günü’ne erken kutlama

19.02.2021 18:28 | Son Güncelleme:
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21 Şubat Dünya Rehberler Günü Kuşadası’nda da kutlandı.

21 Şubat Dünya Rehberler Günü Kuşadası’nda da kutlandı. Hafta sonu gerçekleşecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iki gün erken gerçekleşen kutlamaya rehberler odası üyeleri katıldı.
Kuşadası Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen Dünya Rehberler Günü kutlaması salgın kurallarına uygun olarak yapıldı. Merkezi Kuşadası’nda bulunan Aydın Rehberler Odası(ATRO)’nın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile delegelerinin katıldığı törende İstiklal Marşı okunda, ardından da Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.
Törende konuşan Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın, tüm rehberlerin bu önemli gününü kutladı. Salgın nedeniyle rehberlerin zor günler geçirdiğini belirten ATRO Başkanı Sayın, salgın nedeniyle buruk bir kutlama yaşadıklarını belirterek, “Yıllardır, burada, bu alanda üyelerimizle kutladığımız Dünya Turist Rehberleri Gününü, salgın nedeniyle maalesef, hem iki gün öncesinde, hem de odamızın sadece yönetim, denetim kurul üyeleri ve delegelerimizle hem de buruk şekilde kutluyoruz. Maalesef geçtiğimiz yıl rehberlerin bugüne kadar yaşadığı en sıkıntılı yıl olmuştur. Salgın dolayısıyla turizm büyük darbe almıştır. Bu sıkıntılı zamanda en büyük zorluğu biz rehberler yaşadık, yaşamaktayız. Uçak inmiyorsa rehber işsizdir, limanda gemi yoksa rehber işsizdir, oteller kapalıysa rehber işsizdir. Tüm rehberler hepimiz bir yıldır işsiziz. Hiçbir gelirimiz olmamıştır “ dedi.

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