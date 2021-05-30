Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Azerbaycan’da yapılan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda bireysel kadınlar finalinde yarışan milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, 1.850 puanla altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuştu. Onbaşı ayrıca organizasyonun da en iyi sporcusu seçilmişti. Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yapan başarılı sporcu, mehter takımı tarafından coşkulu bir törenle karşılandı.

Çok mutlu olduğunu ifade eden dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, "Öncelikle çok mutluluk vericiydi. Çok mutluyuz, oraya çıkarken Türkiye'nin, kadının gücünü göstermeye diye çıkmıştık. Her şeyden çok memnunuz, performanslarımızdan çok memnunuz. Tekim haricinde trio arkadaşlarım Emir ve Aykut'la beraber triolarda final yapmak nasip oldu. Gerçekten çok mutluyuz, çok gururluyuz. İstiklal Marşı okunduğunda da zaten tüylerimiz diken diken olmuştu. Mutluyuz. Bundan sonraki en yakın hedefim Avrupa Şampiyonası inşallah oraya katılım sağlayacağız, oradaki başarılarımızı da yine sürdürmek istiyoruz. Yine tekler, çiftlerde katılım sağlayacağız. İnşallah bakalım orada da elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.