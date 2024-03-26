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Dünya şampiyonu down sendromlu milli atlet Emirhan Tekirdağ'da törenle karşılandı

AA AA
26.03.2024 15:41
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Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda uzun atlamada 4.27'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, memleketi Tekirdağ'da coşkuyla karşılandı.

Kente gelen milli sporcu için eski otogarda karşılama töreni düzenlendi.

Çiçeklerle karşılanan milli sporcuya arkadaşları ve yakınları sevgi gösterisinde bulundu.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Emirhan'ın Tekirdağ'ın gururu olduğunu söyledi.

Sporcuyu ve antrenörünü kutlayan Üzgün, "Biz gurur duyuyoruz. Emirhan, Tekirdağ'ın ve ülkemizin ismini duyurmaya, İstiklal Marşını okutmaya, bayrağımızı göklere çekmeye devam ediyor." dedi.

Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, yarışmanın zor olduğunu ancak bu zorluğun üstesinden geldiğini dile getirdi.

Antrenör Lokman Öksüz, Türkiye'de 33 ülkenin katılımıyla güzel bir organizasyon düzenlendiğini aktardı.

Öksüz, Emirhan'ın sürekli kendini geliştirdiğini ve güzel başarılara imza attığını belirterek, "Takımımız, takım halinde şampiyon oldu ve bireysel şampiyonluklarımız var. Emirhan ayrıca dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu."ifadelerini kullandı.

Akçakoca ve yakınları konvoy eşliğinde şehir turu attı.

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