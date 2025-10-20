SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Dünya şampiyonu Emircan Haney çiçeklerle karşılandı

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen Makaralı Yay Dünya Kupası finallerinde altın madalya kazanarak ülkemize makaralı yayda tarihinde ikinci kez dünya kupası sevinci yaşatan Muğla Yatağanlı sporcu Emircan Haney, yurda dönüşünde çiçeklerle karşılandı.

Dünya şampiyonu Emircan Haney çiçeklerle karşılandı
Berker İşleyen

Dünya şampiyonu Emircan Haney, Antrenör Dr. Ejder Sözen ve milli sporcu Hazal Burun, Milas-Bodrum Havalimanı’ndan kente döndü. Şampiyon sporcuyu Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Havalimanı Baş Müdürü Kemal Daştan, Havalimanı Destek Hizmetleri Müdürü Ersin Köksal, Milas Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Durmuş Uslu, Yatağan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamuran Adalı, Spor Şube Müdürü Doğukan Doğan karşıladı.

SOĞUK, YAĞMUR VE RÜZGARA RAĞMEN TARİH YAZDI

Daha önce 2015 yılında Demir Elmaağaçlı'nın ülkemize şampiyonluk yaşattığı Makaralı Yay Dünya Kupası'nda 24 yaşındaki Emircan, Çin'de soğuk yağmurlu hava ve 16 kilometreye ulaşan rüzgara rağmen güçlü rakipleri arasında tarih yazdı. Çeyrek finalde mevcut dünya şampiyonu Nicolas Girard'ı 147-146'lık skorla mağlup ederek büyük bir özgüven kazanan Emircan, yarı finalde dört kez Dünya Kupası şampiyonu olan Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaştı. 147-147 biten mücadelede nefesleri kesen, "Shoot-off" sonucunda Haney bir kez daha adını finale yazdırdı. Finalde karşısına yeni dünya bir numarası Mathias Fullerton çıkan Emircan Haney, serin ve yağışlı havaya aldırmadan 149-148'lik müthiş performansıyla altın madalyaya uzandı. Kariyerinde daha önce takımlarda birçok madalya kazanan sporcu, bireyselde zirveye çıkarak Türk okçuluğunun altın çağına önemli bir madalya daha getirdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe'de seri sonuGöztepe'de seri sonu
Başakşehir, Süper Lig’de en kötü sezon başlangıcını tekrarladıBaşakşehir, Süper Lig’de en kötü sezon başlangıcını tekrarladı
Anahtar Kelimeler:
dünya şampiyonası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.